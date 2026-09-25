Košice uspeli vo východniarskej prestrelke. Popradu strelili až šesť gólov

Tipsport liga - 4. kolo
Košice - Poprad 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)
Góly: 4. Lamper (Jellúš, Rosandič), 9. Jellúš (Jurčo, Rosandič), 11. Panasenko (Eliaš, Bíreš), 32. Jurčo (Jellúš, Rosandič), 34. Kiss (Rogoň, Bartoš), 51. Lamper (Rosandič, Eperješi) - 19. Dvořák (Coulter, Šotek), 49. Dvořák (Šotek, Bodák), 58. Dvořák (Calof, Cracknell)
Rozhodcovia: Štefik, Orolin - Tomáš, Tichý
Vylúčení na 2 min.: 2:7, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 3395
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Dachnovskij, Šedivý, Bartoš, Eperješi, Stančík - Jurčo, Jellúš, Mikúš - Bíreš, Baláž, Liščinský - Lamper, Havrila, Rogoň - Panasenko, Eliaš, Kiss - Timko
Poprad: Belányi (39. Hudáček) - Bodák, Jank, J. Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Malina, Brinsko - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Rychlík, Urbánek, Suchý - Majdan, Kundrik, Stanček - Brath
Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Poprad 6:3 v piatkovom dueli 4. kola Tipsport ligy.
Vo svojom piatom vystúpení v sezóne si tak pripísali štvrté víťazstvo, zatiaľ čo „kamzíci“ prvýkrát prehrali v riadnom hracom čase.
„Oceliari“ rozhodli o svojom triumfe v presilových hrách, keď zásluhou Patrika Lampera, Simona Jellúša, Bohdana Panasenka a Tomáša Jurča využili svoje prvé štyri presilovky.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Poprad
Za hostí sa blysol hetrikom Adam Dvořák, no domáci si vo východniarskom derby udržiavali viacgólový náskok a ich víťazstvo ešte prikrášlili Theo Kiss a svojím druhým presným zásahom v dueli Lamper.
V bráne Popradu dochytal zápas Július Hudáček, ktorý za stavu 5:1 pre Košice vystriedal Filipa Belányiho.
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Tabuľka Tipsport ligy
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 4. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Góly a asistencie: 4. Lamper (Jellúš, Rosandić), 9. Jellúš (Jurčo, Rosandić), 11. Panasenko (Eliaš, Bíreš), 32. Jurčo (Jellúš, Rosandić), 34. Kiss (Rogoň, Bartoš), 51. Lamper (Rosandić, Eperješi) – 19. Dvořák (Coulter, Šotek), 49. Dvořák (Šotek, Bodák), 58. Dvořák (Calof, Cracknell). Rozhodca: Štefik, Orolin – Tomáš, Tichý. Vylúčenie: 2:7. Využitie: 4:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3395. Priebeh zápasu: 3:0, 3:1, 5:1, 5:2, 6:2, 6:3.
Je znížené! ADAM DVOŘÁK zaznamenal po prihrávke od Calofa hetrik! Jeho tím, ale prehráva 3:6.
Asistencie: Cracknell, Calof
Bohumil Jank – 2 min., držanie.
Oceliari opäť vedú o 4 góly! Obrovskú dieru v obrane hostí po skvelom nahodení od Rosandiča dokonale využil PATRIK LAMPER, ktorý si prevzal puk a po druhýkrát v zápase ho poslal do siete. Prvýkrát v zápase tak inkasuje aj Hudáček. 6:2 pre Košice!
Asistencie: Eperješi, Rosandič
Je znížené! ADAM DVOŘÁK si po presnej prihrávke od Šoteka pripisuje svoj druhý gól v zápase a využíva presilovú hru. 2:5 z pohľadu Popradu!
Asistencie: Bodák, Šotek
Bohdan Panasenko – 2 min., držanie.
Adam Dvořák – 2 min., hákovanie.
z ihriska odchádza Filip Belányi, prichádza Július Hudáček.
Jakub Urbánek – 2 min., sekanie.
Oceliari vedia skórovať aj z hry! Divákom v Steel Aréne to po vyrazenej strele Rogoňa ukázal THEO KISS. 5:1 pre Košice!
Asistencie: Bartoš, Rogoň
Košická neskutočná efektivita v presilovkách pokračuje! Aj štvrtá početná výhoda končí v sieti Belányiho! Jellúš našiel kolmicou TOMÁŠA JURČA, ktorý pridáva k asistencii aj gól. 4:1 pre Košice!
Asistencie: Rosandič, Jellúš
Juraj Majdan – 2 min., hákovanie.
Mislav Rosandić – 2 min., sekanie.
Je znížené! Jednu z mála príležitostí hostí premieňa na gól po vyhranom vhadzovaní ADAM DVOŘÁK. 1:3 z pohľadu Popradu!
Asistencie: Šotek, Coulter
A ďalšia využitá presilovka Košíc! Zmätok pred Belányiho bránou využil na svoj premiérový gól v drese Košíc BOHDAN PANASENKO. 3:0 pre Košice!
Asistencie: Bíreš, Eliaš
Martin Bodák – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
Oceliari využívajú aj druhú presilovku! Po skvelej kolmici od Jurča pridáva SIMON JELLÚŠ k asistencii aj gól. 2:0 pre Košice!
Asistencie: Rosandič, Jurčo
Bohumil Jank – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
Oceliari potvrdzujú svoje skvelé presilovky a hneď tá úvodná končí gólom! Rosandič posunul na Jellúša, ktorého strelu dorazil do brány PATRIK LAMPER. 1:0 pre Košice!
Asistencie: Rosandič, Jellúš
Lubomír Malina – 2 min., hákovanie.
HC Košice: Jurčák (Riečický) – Rosandić, Bučko, Šedivý, Dakhnovsky, Eperješi, Bartoš, Stančík, Timko – Jurčo, Jellúš, Mikúš – Bíreš, J. Baláž, Liščinský – Lamper, Havrila, Rogoň – Panasenko, Eliaš, Kiss.
Tréner: Dan Ceman
HK Poprad: Belányi (Hudáček) – Jank, Bodák, Lefebvre, J. Marcinko, Malina, Mezovský, Brath, Brincko – Šotek, Coulter, Dvořák – Bjalončík, Cracknell, Calof – P. Rychlík, Urbánek, Suchý – Majdan, Kundrik, Stanček.
Tréner: Ladislav Čihák
Rozhodca: Štefik, Orolin – Tomáš, Tichý.
Košice si v stredajšej predohrávke 25. kola pripísali svoju prvú prehru v sezóne, keď na domácom ľade podľahli Slovanu Bratislava 2:4. Košičania sú tak po štyroch odohraných zápasoch na 3. mieste so ziskom 8 bodov.
Poprad odštartoval sezónu domácou prehrou 3:4 po predĺžení v derby so Spišskou Novou Vsou, no následne zvíťazil v Prešove (4:1) a naposledy aj doma s Nitrou (5:2).
Tieto tímy sa naposledy stretli vo februári. Vtedy sa z víťazstva 3:1 tešili Oceliari.