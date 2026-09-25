Košice uspeli vo východniarskej prestrelke. Popradu strelili až šesť gólov

Hráči Košíc sa tešia z gólu počas zápasu 3. kola Tipsport ligy v hokeji medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice.
Hráči Košíc sa tešia z gólu počas zápasu 3. kola Tipsport ligy v hokeji medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice. (Autor: TASR)
Sportnet|25. sep 2026 o 19:56
ShareTweet0

Košičania kontrolovali priebeh zápasu od úvodných minút.

Tipsport liga - 4. kolo

Košice - Poprad 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)

Góly: 4. Lamper (Jellúš, Rosandič), 9. Jellúš (Jurčo, Rosandič), 11. Panasenko (Eliaš, Bíreš), 32. Jurčo (Jellúš, Rosandič), 34. Kiss (Rogoň, Bartoš), 51. Lamper (Rosandič, Eperješi) - 19. Dvořák (Coulter, Šotek), 49. Dvořák (Šotek, Bodák), 58. Dvořák (Calof, Cracknell)

Rozhodcovia: Štefik, Orolin - Tomáš, Tichý

Vylúčení na 2 min.: 2:7, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0

Diváci: 3395

Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Dachnovskij, Šedivý, Bartoš, Eperješi, Stančík - Jurčo, Jellúš, Mikúš - Bíreš, Baláž, Liščinský - Lamper, Havrila, Rogoň - Panasenko, Eliaš, Kiss - Timko

Poprad: Belányi (39. Hudáček) - Bodák, Jank, J. Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Malina, Brinsko - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Rychlík, Urbánek, Suchý - Majdan, Kundrik, Stanček - Brath

Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Poprad 6:3 v piatkovom dueli 4. kola Tipsport ligy.

Vo svojom piatom vystúpení v sezóne si tak pripísali štvrté víťazstvo, zatiaľ čo „kamzíci“ prvýkrát prehrali v riadnom hracom čase.

„Oceliari“ rozhodli o svojom triumfe v presilových hrách, keď zásluhou Patrika Lampera, Simona Jellúša, Bohdana Panasenka a Tomáša Jurča využili svoje prvé štyri presilovky.

VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Poprad

Za hostí sa blysol hetrikom Adam Dvořák, no domáci si vo východniarskom derby udržiavali viacgólový náskok a ich víťazstvo ešte prikrášlili Theo Kiss a svojím druhým presným zásahom v dueli Lamper.

V bráne Popradu dochytal zápas Július Hudáček, ktorý za stavu 5:1 pre Košice vystriedal Filipa Belányiho.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka Tipsport ligy

ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 4. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
25.09.2026 o 17:30
4. kolo
Košice
6:3
(3:1, 2:0, 1:2)
60' minúta
Ukončený
Poprad
Prehľad
Góly a asistencie: 4. Lamper (Jellúš, Rosandić), 9. Jellúš (Jurčo, Rosandić), 11. Panasenko (Eliaš, Bíreš), 32. Jurčo (Jellúš, Rosandić), 34. Kiss (Rogoň, Bartoš), 51. Lamper (Rosandić, Eperješi) – 19. Dvořák (Coulter, Šotek), 49. Dvořák (Šotek, Bodák), 58. Dvořák (Calof, Cracknell). Rozhodca: Štefik, Orolin – Tomáš, Tichý. Diváci: 3395.
Prenos
Košice si po stredajšej prehre so Slovanom napravili chuť a Poprad zdolávajú 6:3. Už zajtra ich v Žiline čaká predohrávka 5. kola. Poprad v nedeľu doma privíta Slovan Bratislava.
HC Košice – HK Poprad 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)
Góly a asistencie: 4. Lamper (Jellúš, Rosandić), 9. Jellúš (Jurčo, Rosandić), 11. Panasenko (Eliaš, Bíreš), 32. Jurčo (Jellúš, Rosandić), 34. Kiss (Rogoň, Bartoš), 51. Lamper (Rosandić, Eperješi) – 19. Dvořák (Coulter, Šotek), 49. Dvořák (Šotek, Bodák), 58. Dvořák (Calof, Cracknell). Rozhodca: Štefik, Orolin – Tomáš, Tichý. Vylúčenie: 2:7. Využitie: 4:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3395. Priebeh zápasu: 3:0, 3:1, 5:1, 5:2, 6:2, 6:3.
Koniec zápasu.
59:36
Icing Oceliarov vracia hru pred Jurčáka.
59:01
Začala sa posledná minúta tretej tretiny.
57:31
goalPoprad dal gól!
Je znížené! ADAM DVOŘÁK zaznamenal po prihrávke od Calofa hetrik! Jeho tím, ale prehráva 3:6.

Asistencie: Cracknell, Calof
56:27
Zakázané uvoľnenie Kamzíkov.
55:42
Košičania vo vlastnom pásme.
54:59
Nasleduje reklamná prestávka.
54:22
Icing Košíc.
54:02
Poprad hrá v plnom počte.
53:48
Oceliari kombinujú v útočnom pásme.
53:18
Ďalšie vyhodenie až k Jurčákovi.
52:35
Hostia vyhadzujú.
52:02
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Bohumil Jank – 2 min., držanie.
52:02
Reklamná prestávka.
50:52
goalKošice dali gól!
Oceliari opäť vedú o 4 góly! Obrovskú dieru v obrane hostí po skvelom nahodení od Rosandiča dokonale využil PATRIK LAMPER, ktorý si prevzal puk a po druhýkrát v zápase ho poslal do siete. Prvýkrát v zápase tak inkasuje aj Hudáček. 6:2 pre Košice!

Asistencie: Eperješi, Rosandič
50:01
Košičania za vlastnou bránou.
49:14
Kamzíci zostávajú naďalej aktívni a kombinujú v útočnom pásme.
48:05
goalPoprad dal gól!
Je znížené! ADAM DVOŘÁK si po presnej prihrávke od Šoteka pripisuje svoj druhý gól v zápase a využíva presilovú hru. 2:5 z pohľadu Popradu!

Asistencie: Bodák, Šotek
47:28
Poprad sa usadil v útočnom pásme.
46:58
Oceliari vyhadzujú.
46:25
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Bohdan Panasenko – 2 min., držanie.
44:53
Poprad hrá v plnom počte.
43:48
Jurčo nahadzuje na zadný mantinel.
43:07
Poprad dokázal vyhodiť.
42:53
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Adam Dvořák – 2 min., hákovanie.
41:56
Baláž sa pošmykol a stratil puk.
40:01
Začala sa tretia tretina.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
38:37
Dohráva sa nám zvyšok času z druhej tretiny, následne budeme plynule pokračovať tou treťou.
38:37
changeStriedanie v tíme HK Poprad:
z ihriska odchádza Filip Belányi, prichádza Július Hudáček.
Po predčasne ukončenej druhej tretine vedú Košičania nad Popradom už 5:1. Zostávajúci čas z druhej tretiny sa dohrá na začiatku tej tretej. Tá začne o 19:23.
38:37
importantDruhá tretina nám predčasne končí! Mužstvá oboch tímov sú predčasne posielané do kabín. Dôvodom je totiž oprava plexiskla.
38:31
Poprad hrá v plnom počte.
38:28
Košičania čakajú za vlastnou bránou na prestriedanie a skutočne tak prvýkrát v zápase nevyužijú presilovku.
38:02
Košičania sa až teraz usadili v útočnom pásme. Prvá z piatich presiloviek, ktorá im zatiaľ nevychádza a vyzerá to na prvú nevyužitú presilovku.
37:15
Šotek vyváža puk do útočného pásma.
36:31
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Jakub Urbánek – 2 min., sekanie.
36:28
Cracknell trafil len stred brány, kde stál pripravený brankár.
35:34
Malina po dlhšej dobe preveril Jurčáka, no ten podržal svoj tím. Reklamná prestávka.
34:48
Icing Kamzíkov.
33:57
goalKošice dali gól!
Oceliari vedia skórovať aj z hry! Divákom v Steel Aréne to po vyrazenej strele Rogoňa ukázal THEO KISS. 5:1 pre Košice!

Asistencie: Bartoš, Rogoň
33:43
Zakázané uvoľnenie Oceliarov.
32:45
importantLamper odchádza z ľadu s pomocou Rogoňa a Havrilu. Uvidíme či ho v zápase dnes ešte uvidíme. Momentálne totiž mieri do kabín.
32:45
Hra je prerušená. Na ľade zostáva ležať Lamper, ktorého nepríjemne trafil puk, ktorý vyslal Jank.
31:11
goalKošice dali gól!
Košická neskutočná efektivita v presilovkách pokračuje! Aj štvrtá početná výhoda končí v sieti Belányiho! Jellúš našiel kolmicou TOMÁŠA JURČA, ktorý pridáva k asistencii aj gól. 4:1 pre Košice!

Asistencie: Rosandič, Jellúš
30:53
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Juraj Majdan – 2 min., hákovanie.
30:53
Nasleduje reklamná prestávka.
30:03
Oceliari zavreli svojho súpera na jeho vlastnej polovici.
29:28
Rosandič pálil nepresne.
28:58
Šedivý trafil len stred brány, kde stál pripravený Belányi.
28:12
Košice hrajú v plnom počte.
27:50
Kamzíkom sa konečne podarilo usadiť v pásme a taktiež zakončiť! Dvořákov pokus, ale jeho druhým gólom v zápase neskončil.
27:25
Šanca pre Košice v oslabení! Domácim sa podarilo vysunúť Havrilu, no ten skórovať nedokázal.
26:59
Poprad sa za necelú minútu presilovky nedokázal usadiť v pásme.
26:37
Ďalšie oslobodenie domácich.
26:17
Oceliari vyhadzujú.
26:12
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Mislav Rosandić – 2 min., sekanie.
26:12
Reklamná prestávka.
26:04
Poprad s pukom vo vlastnom pásme.
25:13
Icing tentokrát na strane Kamzíkov.
24:29
Po dlhšej dobe sa do zakončenia dostal aj domáci tím. Belányi si, ale poradil s Jellúšovym bekhendom.
24:02
Poprad je čoraz viac aktívnejší a núti Košice produkovať zakázané uvoľnenia.
23:43
Stanček mohol znížiť na rozdiel jediného gólu, no Košičania pred ním odvrátili na ďalšie zakázané uvoľnenie.
23:29
Séria nepresností na domácej strane pokračuje.
23:12
Lefebvreho strela skončila v Jurčákovej lapačke.
23:02
Ďalšia nepresná rozohrávka Oceliarov.
22:20
Zakázané uvoľnenie domácich.
22:14
Dakhnovsky s riskantnou rozohrávkou.
21:15
Popradu sa prvýkrát v zápase na dlhšiu dobu podarilo usadiť v útočnom pásme.
20:55
Cracknell hľadal pred bránou jedného zo svojich spoluhráčov, no neuspel.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Po prvej tretine vedú Košice nad Popradom 3:1. Druhá tretina začne o 18:31.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:58
Bodák v samom závere tretiny tesne minul.
19:50
Zakázané uvoľnenie Košíc.
19:25
Rogoň pálil len do Belányiho.
19:01
Začala sa posledná minúta prvej tretiny.
18:14
goalPoprad dal gól!
Je znížené! Jednu z mála príležitostí hostí premieňa na gól po vyhranom vhadzovaní ADAM DVOŘÁK. 1:3 z pohľadu Popradu!

Asistencie: Šotek, Coulter
18:11
Jurčák po dlhšej dobe s úspešným zákrokom. Pálil Šotek.
17:26
Reklamná prestávka.
17:16
Rogoň sa pokúšal uvoľniť Lampera, no jeho prihrávka našla len hráča súpera.
15:17
Icing Popradu.
14:27
Nasleduje reklamná prestávka.
13:42
Dakhnovsky preveril Belányiho.
12:55
Hostia s pukom za vlastnou bránou.
11:32
Košice naďalej výrazne aktívnejšie.
10:39
Oddychový čas pre tím HK Poprad.
10:39
goalKošice dali gól!
A ďalšia využitá presilovka Košíc! Zmätok pred Belányiho bránou využil na svoj premiérový gól v drese Košíc BOHDAN PANASENKO. 3:0 pre Košice!

Asistencie: Bíreš, Eliaš
10:04
Oceliari kombinujú v útočnom pásme.
09:02
Poprad vyhadzuje.
08:53
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Martin Bodák – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
08:48
Zakázané uvoľnenie Košíc.
08:22
goalKošice dali gól!
Oceliari využívajú aj druhú presilovku! Po skvelej kolmici od Jurča pridáva SIMON JELLÚŠ k asistencii aj gól. 2:0 pre Košice!

Asistencie: Rosandič, Jurčo
08:06
Parádna kombinácia domácich! Mikúš dostal prihrávku pred bránu, no skvele zakročil hosťujúci brankár.
07:23
Belányi kryje Jurčovu tvrdú strelu.
06:52
Kamzíci sa okamžite oslobodzujú.
06:48
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Bohumil Jank – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
06:48
Nasleduje reklamná prestávka.
06:35
Košičania s pukom vo vlastnom pásme.
04:54
Prvýkrát sa dopredu dostal aj Poprad. Bodákovu strelu, ale Jurčák dokázal vyraziť.
04:06
Veľký zmätok pred Belányiho bránou, ktorý takmer opätovne inkasoval.
03:06
goalKošice dali gól!
Oceliari potvrdzujú svoje skvelé presilovky a hneď tá úvodná končí gólom! Rosandič posunul na Jellúša, ktorého strelu dorazil do brány PATRIK LAMPER. 1:0 pre Košice!

Asistencie: Rosandič, Jellúš
02:31
Hra sa presúva do stredného pásma.
02:11
Rosandič s prvou strelou v presilovke, no tá minula bránu.
02:00
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Lubomír Malina – 2 min., hákovanie.
01:01
Jurčo nakorčuľoval do útočného pásma.
00:18
Puk opustil ľadovú plochu.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Ešte pred samotným začiatkom zápasu máme na ľade majstrov z roku 1986 a 1996. Košičania totiž oslavujú 40 rokov od prvého majstrovského titulu v roku 1986 a 30 rokov od zisku titulu v roku 1996.
Úvodné zostavy:

HC Košice: Jurčák (Riečický) – Rosandić, Bučko, Šedivý, Dakhnovsky, Eperješi, Bartoš, Stančík, Timko – Jurčo, Jellúš, Mikúš – Bíreš, J. Baláž, Liščinský – Lamper, Havrila, Rogoň – Panasenko, Eliaš, Kiss.
Tréner: Dan Ceman

HK Poprad: Belányi (Hudáček) – Jank, Bodák, Lefebvre, J. Marcinko, Malina, Mezovský, Brath, Brincko – Šotek, Coulter, Dvořák – Bjalončík, Cracknell, Calof – P. Rychlík, Urbánek, Suchý – Majdan, Kundrik, Stanček.
Tréner: Ladislav Čihák

Rozhodca: Štefik, Orolin – Tomáš, Tichý.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 4. kola Tipsport ligy medzi HC Košice a HK Poprad.

Košice si v stredajšej predohrávke 25. kola pripísali svoju prvú prehru v sezóne, keď na domácom ľade podľahli Slovanu Bratislava 2:4. Košičania sú tak po štyroch odohraných zápasoch na 3. mieste so ziskom 8 bodov.

Poprad odštartoval sezónu domácou prehrou 3:4 po predĺžení v derby so Spišskou Novou Vsou, no následne zvíťazil v Prešove (4:1) a naposledy aj doma s Nitrou (5:2).

Tieto tímy sa naposledy stretli vo februári. Vtedy sa z víťazstva 3:1 tešili Oceliari.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tipsport liga

Adam Dvořák v drese Popradu.
Adam Dvořák v drese Popradu.
VIDEO: Každý gól bol výstavný. Český útočník dosiahol v drese Popradu prvý hetrik novej sezóny
pi 23:38
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Košice uspeli vo východniarskej prestrelke. Popradu strelili až šesť gólov