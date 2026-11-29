Hokejisti HC Košice a HK Nitra dnes hrajú dohrávku zápasu 13. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 13. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
29.11.2026 o 16:00
13. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
V dohrávke 13. kola Tipsport ligy hostia Košice Nitru. Úvodné buly je na programe o 16:00.
Ide o súboj tabuľkových susedov, Košice sú piate a na konte majú 40 bodov, zatiaľčo Nitra je šiesta a bodov získala 37.
Oba tímy vyhrali štyri z posledných piatich zápasov, Košičania ale v minulom kole zdolali Prešov 4:2, Nitra podľahla Slovanu Bratislava 3:4 po predĺžení.
Ide o súboj tabuľkových susedov, Košice sú piate a na konte majú 40 bodov, zatiaľčo Nitra je šiesta a bodov získala 37.
Oba tímy vyhrali štyri z posledných piatich zápasov, Košičania ale v minulom kole zdolali Prešov 4:2, Nitra podľahla Slovanu Bratislava 3:4 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.