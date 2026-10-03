ONLINE: HC Košice - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

Hokejisti HC Košice a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 8. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
03.10.2026 o 19:00
8. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 8. kola stretne HC Košice a HK DUKLA Michalovce.
Košičania vstúpili do nového ročníka s troma víťazstvami, keď si postupne poradili s Prešovom, Nitrou aj Slovanom Bratislava. Proti poslednému finalistovi však následne v druhom zápase neuspeli, chuď si ale napravili doma proti Popradu. V posledných dvoch zápasoch však nestačili na Žilinu a rovnako aj Liptovský Mikuláš.
Naopak Michalovce vstúpili do novej sezóny s jedinou výhrou za prvých päť stretnutí, keď si poradili iba tesne so Zvolenom. Následne však zdolali naposledy Prešov a aj Nitru.
Košičania vstúpili do nového ročníka s troma víťazstvami, keď si postupne poradili s Prešovom, Nitrou aj Slovanom Bratislava. Proti poslednému finalistovi však následne v druhom zápase neuspeli, chuď si ale napravili doma proti Popradu. V posledných dvoch zápasoch však nestačili na Žilinu a rovnako aj Liptovský Mikuláš.
Naopak Michalovce vstúpili do novej sezóny s jedinou výhrou za prvých päť stretnutí, keď si poradili iba tesne so Zvolenom. Následne však zdolali naposledy Prešov a aj Nitru.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.