ONLINE: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (31. kolo)

Hokejisti HC Košice a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 31. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 31. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.12.2025 o 16:00
31. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri zápase 31. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretne HC Košice s HK 32 Liptovský Mikuláš.
HC Košice
Košice sa nachádzajú na 4. mieste tabuľky so ziskom 52 bodov a skóre 90:75. Tím má momentálne kolísavú formu, sprevádzanú zraneniami. Z posledných piatich zápasov dokázal vyhrať iba proti Spišskej Novej Vsi 2:0, ale prehral s Popradom 1:7, Michalovcami 2:5 a Popradom 2:8. V poslednom kole podľahli doma Prešovu 1:2 po predĺžení. Košičania sa budú chcieť oprieť o produktívny útok a skúsenosti kľúčových hráčov, aby doma nadviazali na výkony, ktoré im zabezpečili vysoké umiestnenie v tabuľke.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš je na 7. mieste so 44 bodmi a skóre 92:102. V posledných piatich dueloch zaznamenal tri výhry – doma nad Prešovom 3:0, nad Spišskou Novou Vsou a vonku nad Nitrou 4:3, ale prehral s Popradom 3:7 a v poslednom kole s Michalovcami 2:6. Napriek týmto nepriaznivým výsledkom tím ukazuje schopnosť nadviazať na lepšie výkony a spolieha sa na rýchly a pohyblivý útok, ktorý môže zamiešať karty aj proti favorizovanému súperovi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.