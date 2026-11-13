ONLINE: HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

Hokejisti HC Košice a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
13.11.2026 o 17:30
18. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 18. kola Tipsport ligy medzi HC Košice a HK 32 Liptovský Mikuláš.
Košičania sa po sedemnástich odohraných zápasoch nachádzajú na ôsmom mieste tabuľky so ziskom 25 bodov a skóre 44:46. Oceliari momentálne neprežívajú ideálne obdobie. V posledných piatich ligových stretnutiach zaznamenali iba jedno víťazstvo. To dosiahli proti Žiline, ktorú zdolali 3:2 po predĺžení. Predtým prehrali s Nitrou 1:5, Slovanom Bratislava 0:3 a Popradom 1:2. V poslednom kole podľahli Banskej Bystrici 3:6.
Liptovský Mikuláš je na tom podstatne lepšie. Po sedemnástich kolách mu patrí štvrtá priečka so ziskom 31 bodov a skóre 53:50. Liptáci majú za sebou vydarené obdobie, keď vyhrali štyri z posledných piatich zápasov. Najskôr zdolali Zvolen 2:1, následne prehrali na ľade Trenčína 2:3 po nájazdoch. Potom si poradili so Spišskou Novou Vsou 5:4 a Prešovom 1:0 po predĺžení. V poslednom vystúpení predviedli výborný ofenzívny výkon, keď na domácom ľade zdolali Nitru 6:3. Na východ Slovenska tak pricestujú s cieľom natiahnuť víťaznú sériu na štyri zápasy.
Košičania sa po sedemnástich odohraných zápasoch nachádzajú na ôsmom mieste tabuľky so ziskom 25 bodov a skóre 44:46. Oceliari momentálne neprežívajú ideálne obdobie. V posledných piatich ligových stretnutiach zaznamenali iba jedno víťazstvo. To dosiahli proti Žiline, ktorú zdolali 3:2 po predĺžení. Predtým prehrali s Nitrou 1:5, Slovanom Bratislava 0:3 a Popradom 1:2. V poslednom kole podľahli Banskej Bystrici 3:6.
Liptovský Mikuláš je na tom podstatne lepšie. Po sedemnástich kolách mu patrí štvrtá priečka so ziskom 31 bodov a skóre 53:50. Liptáci majú za sebou vydarené obdobie, keď vyhrali štyri z posledných piatich zápasov. Najskôr zdolali Zvolen 2:1, následne prehrali na ľade Trenčína 2:3 po nájazdoch. Potom si poradili so Spišskou Novou Vsou 5:4 a Prešovom 1:0 po predĺžení. V poslednom vystúpení predviedli výborný ofenzívny výkon, keď na domácom ľade zdolali Nitru 6:3. Na východ Slovenska tak pricestujú s cieľom natiahnuť víťaznú sériu na štyri zápasy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.