Košice siahli po dočasnej posile. Obranca pôsobil už v takmer všetkých kluboch v lige

Na snímke hokejista Marek Hudec.
Na snímke hokejista Marek Hudec. (Autor: TASR)
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TASR|10. nov 2026 o 21:19
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Pre 32-ročného obrancu budú Košice už desiate pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži.

Do kádra hokejistov HC Košice pribudol obranca Marek Hudec, ktorého klub angažoval na mesačnú výpomoc.

Ide o reakciu vedenia klubu na výpadky viacerých hráčov. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Pre 32-ročného obrancu budú Košice už desiate pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už nastupoval za materský Trenčín, Žilinu, Slovan Bratislava, Poprad, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Nové Zámky, Michalovce a Prešov.

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Tréner košického tímu Dan Ceman nemôže do konca sezóny počítať s mladým obrancom Dávidom Stančíkom.

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Až po decembrovej reprezentačnej prestávke by sa mal do zostavy vrátiť Antonín Bartoš a otázny je aj termín návratu ďalšieho obrancu Mislava Rosandiča. K dispozícii nie je ani útočník Mário Lunter.

Hudec bol v prebiehajúcej sezóne bez angažmánu, v uplynulom ročníku 2025/2026 hral za maďarský klub Ferencvárosi TC.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke hokejista Marek Hudec.
Na snímke hokejista Marek Hudec.
Košice siahli po dočasnej posile. Obranca pôsobil už v takmer všetkých kluboch v lige
dnes 21:19
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