ONLINE: KooKoo Kouvola - HK Nitra dnes, hokejová Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Hokejisti tímov KooKoo Kouvola a HK Nitra dnes hrajú zápas 3. kola Ligy majstrov.
Nitra prehrala oba svoje doterajšie zápasy, keď neuspela ani proti jednému švédskemu tímu.
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ONLINE PRENOS: KooKoo Kouvola - HK Nitra (hokej, Liga majstrov, výsledky, štvrtok, naživo)
Liga majstrov 2026/2027
10.09.2026 o 17:30
3. kolo
KooKoo
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prehľad
Rozhodca: Wuorenheimo, Salonen – Jusi, Niiranen.
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z 3. kola Ligy majstrov, v ktorom sa dnes proti sebe postaví KooKoo Kouvola a HK Nitra.
Slovenský zástupca sa zatiaľ vrátil do Ligy majstrov bez bodového zisku, napriek tomu zvládol zaujať svojim výkonom proti obrovským favoritom. Hoci sa Nitra so švédskym majstrom Skellefteou držala až do záverečnej tretiny, podľahla 1:6. Proti Växjö dokonca otvorila skóre a držala si vedenie až do poslednej pätnásťminútovky, pričom pravidelne hrozila a bola miestami až lepším súperom. Napokon rozhodla nevydarená päťminútová pasáž, keď hostia trikrát skórovali a rozhodli o prehre slovenského tímu 1:3.
Naopak fínsky zástupca otvoril svoje tohtoročné pôsobenie v európskej súťaži víťazstvom 5:2 proti Herningu, následne však prišla tesná porážka 1:2 po nájazdoch s Frölundov. Zaujímavosťou je, že KooKoo má za sebou včerajšie vystúpenie v domácej súťaži, keď nestačilo na Kiekko-Espoo výsledkom 2:6. Proti Nitre sa tak predstaví len v rámci dvadsaťjednahodinovej prestávky.
Slovenský zástupca sa zatiaľ vrátil do Ligy majstrov bez bodového zisku, napriek tomu zvládol zaujať svojim výkonom proti obrovským favoritom. Hoci sa Nitra so švédskym majstrom Skellefteou držala až do záverečnej tretiny, podľahla 1:6. Proti Växjö dokonca otvorila skóre a držala si vedenie až do poslednej pätnásťminútovky, pričom pravidelne hrozila a bola miestami až lepším súperom. Napokon rozhodla nevydarená päťminútová pasáž, keď hostia trikrát skórovali a rozhodli o prehre slovenského tímu 1:3.
Naopak fínsky zástupca otvoril svoje tohtoročné pôsobenie v európskej súťaži víťazstvom 5:2 proti Herningu, následne však prišla tesná porážka 1:2 po nájazdoch s Frölundov. Zaujímavosťou je, že KooKoo má za sebou včerajšie vystúpenie v domácej súťaži, keď nestačilo na Kiekko-Espoo výsledkom 2:6. Proti Nitre sa tak predstaví len v rámci dvadsaťjednahodinovej prestávky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.