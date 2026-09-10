VIDEO: Nitra sa v Lige majstrov dočkala vytúženej výhry. Na fínskom ľade dominovala

Hokejová Liga majstrov - 3. kolo
KooKoo Kouvola - HK Nitra 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Góly: 25. Tossavainen (Sulku, Miettinen) – 33. Krištof (Hrnka, Holešinský), 36. Molnár (Stacha), 45. Lacka (Vitaloš, Krištof), 56. Krištof (Holešinský, Hrnka)
Rozhodcovia: Wuorenheimo, Salonen – Jusi, Niiranen (všetci Fín.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1.
KooKoo: Patrikainen – Pelli, Pakaslahti, Pärssinen, Rajala, Puhakka, Nykyri – Galló, Holmström, Miettinen – Tossavainen, Miettinen, Sulku – Bělohlav, Valkeejärvi, Butkovskij – Mäkelä, Mäkinen, Jaakola.
Nitra: Gadžijev - Osburn, Stacha, Kalman, Mezei, Vitaloš, Botka, Bača – Paulovič, Krištof, Holešinský – Jackson, Pollock, Timashov – Lacka, Hrnka, Molnár – Kováč, Bajtek, Lašš – Sisik
Hokejisti HK Nitra zvíťazili vo svojom treťom zápase Ligy majstrov 2026/27. Úradujúci slovenský šampión triumfoval na ľade fínskeho tímu KooKoo 4:1.
Zároveň tým ukončili čakanie slovenského zástupcu na víťazstvo v Lige majstrov, ktoré trvalo od 5. septembra 2019.
Nitru čaká ďalší zápas v Lige majstrov už o dva dni. V sobotu 12. septembra nastúpi od 16.00 SELČ na ľade fínskeho tímu SaiPa Lappeenranta.
Zverenci Erika Čaládiho bodovali ako prvý slovenský tím po sérii 22 prehier v riadnom hracom čase, ktoré ťahali Banská Bystrica (2), HC Košice (6), HC Slovan Bratislava (12) a Nitra (2).
VIDEO: Víťazný gól Ondreja Molnára
Až do štvrtka platilo, že posledný „slovenský“ bod získali hráči Banskej Bystrice za prehru so švédskym BK Färjestad 7. septembra 2019.
Slovenský účastník Ligy majstrov čakal na trojbodové víťazstvo od 1. septembra 2018, keď B. Bystrica zvíťazila nad Luganom 5:2. Naposledy zvíťazili aspoň za dva body (3:2 pp) hráči Banskej Bystrice nad Red Bull Mníchov, stalo sa tak 5. septembra 2019.
Priebeh zápasu
V drese Nitry absolvoval premiéru švédsky útočník Dmytro Timashov, ktorý sa k tímu pripojil v deň zápasu. Slovenský zástupca sa nezľakol fínskeho vicemajstra, ktorému bol v prvej tretine vyrovnaným súperom.
Oba tímy sa v nej dostali k presilovke, no bezgólové skóre nezmenili. V 25. minúte išli domáci do vedenia po tom, čo Tossavainen strelou z pravého krídla prekonal Gadžijeva.
Slovenského majstra to nepoložilo a v druhej tretine pridal na aktivite. V 33. minúte si pomohol presilovkou, v ktorej Hrnka spoza bránky prihral Krištofovi, ktorý zblízka prekonal bývalého brankára Nitry Patrikainena - 1:1.
Aktivita hostí neutíchala a Molnár úspešnou dorážkou zakončil ofenzívnu akciu obrancu Stachu - 1:2. Lacka v 45. minúte priblížil Nitru k víťazstvu, keď v oslabení dostal puk od Vitaloša a po krátkom úniku prestrelil Patrikainena - 1:2.
Podľa pravidla v Lige majstrov tým zároveň zariadil návrat vylúčeného Baču z trestnej lavice. Pre Kookoo to bol tretí zápas v priebehu piatich dní a v záverečnej tretine to bolo cítiť.
Sebavedomie hostí vzrástlo po úspešnom trestnom strieľaní, pri ktorom Gadžijev zneškodnil strelu Jaakolu. V 55. minúte sa Nitra dostala k presilovke a Krištof spečatil víťazstvo hostí.