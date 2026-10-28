VIDEO: Hudáček exceloval proti slovenskému brankárovi. Jeden gól dal, na dva prihrával

Slovenský hokejista Libor Hudáček sa v stredajšej dohrávke 15. kola českej extraligy podieľal gólom a dvomi asistenciami na víťazstve Třinca na ľade Brna 4:3 po predĺžení.
Jeho spoluhráč Marko Daňo prispel k výhre hostí dvomi asistenciami.
V drese Komety dvakrát asistoval ďalší slovenský útočník Kristián Pospíšil, Andrej Kollár si pripísal bod za asistenciu.
VIDEO: Víťazný gól Třinca
Celý zápas za domácich odchytal brankár Eugen Rabčan. Oceláři zvýšili svoj náskok na čele tabuľky už na deväť bodov, Brno je ôsme.
Česká extraliga - 15. kolo:
HC Kometa Brno – HC Oceláři Třinec 3:4 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 17. Flek (K. Pospíšil), 19. Kunc (Kollár), 28. Witkowski (K. Pospíšil) – 8. L. Hudáček (Daňo), 36. M. Růžička, 54. Aubrecht (L. Hudáček , Daňo), 62. Adámek (L. Hudáček )
/E. Rabčan (Brno) odchytal celý zápas, mal 21 úspešných zákrokov/