VIDEO: Hudáček exceloval proti slovenskému brankárovi. Jeden gól dal, na dva prihrával

Libor Hudáček.
Libor Hudáček. (Autor: X/Tipsport extraliga)
TASR|28. okt 2026 o 21:26
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Marko Daňo prispel dvoma asistenciami.

Slovenský hokejista Libor Hudáček sa v stredajšej dohrávke 15. kola českej extraligy podieľal gólom a dvomi asistenciami na víťazstve Třinca na ľade Brna 4:3 po predĺžení.

Jeho spoluhráč Marko Daňo prispel k výhre hostí dvomi asistenciami.

V drese Komety dvakrát asistoval ďalší slovenský útočník Kristián Pospíšil, Andrej Kollár si pripísal bod za asistenciu.

VIDEO: Víťazný gól Třinca

Celý zápas za domácich odchytal brankár Eugen Rabčan. Oceláři zvýšili svoj náskok na čele tabuľky už na deväť bodov, Brno je ôsme.

Česká extraliga - 15. kolo:

HC Kometa Brno – HC Oceláři Třinec 3:4 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 17. Flek (K. Pospíšil), 19. Kunc (Kollár), 28. Witkowski (K. Pospíšil) – 8. L. Hudáček (Daňo), 36. M. Růžička, 54. Aubrecht (L. Hudáček , Daňo), 62. Adámek (L. Hudáček )

/E. Rabčan (Brno) odchytal celý zápas, mal 21 úspešných zákrokov/

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Libor Hudáček.
    Libor Hudáček.
    VIDEO: Hudáček exceloval proti slovenskému brankárovi. Jeden gól dal, na dva prihrával
    dnes 21:26
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