Nepríjemné déja vu na Nemeckom pohári. Slovenský obranca bude chýbať niekoľko týždňov

Na snímke sprava Jozef Viliam Kmec a Samuel Kňažko.
Fotogaléria (16)
Na snímke sprava Jozef Viliam Kmec a Samuel Kňažko. (Autor: TASR)
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TASR|6. nov 2026 o 12:28
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Odstúpil zo zápasu s Lotyšskom, keď v závere prvej tretiny dostal úder do ramena.

Slovenský hokejový obranca Samuel Kňažko sa zranil v úvodnom zápase Nemeckého pohára proti Lotyšsku a turnaj sa pre neho predčasne skončil.

Podľa lekára slovenského tímu Romana Hunáka si zranenie ramena nevyžiada zákrok, stačiť by mala konzervatívna liečba. Hokej si však zrejme nezahrá niekoľko týždňov.

Kňažko odstúpil zo zápasu s Lotyšskom (2:3 pp) po tom, čo v závere prvej tretiny dostal úder do ramena.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Lotyšsko (Nemecký pohár 2026)
Na snímke vľavo hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
Na snímke sprava Oliver Turan (Slovensko) a Kristaps Skrastinš (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
Na snímke potýčka medzi hráčmi Slovenska a Lotyšska počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
Na snímke brankár Eugen Rabčan (Slovensko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
16 fotografií
Na snímke zľava Patrik Koch (Slovensko) a Patriks Zabusovs (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke zľava Jakub Meliško (Slovensko), Sebastián Čederle (Slovensko) a Rihards Melnalksnis (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke sprava Pavol Regenda (Slovensko) a Haralds Egle (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke zľava Samuel Buček (Slovensko) a Bruno Osmanis (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke sprava Renars Krastenbergs (Lotyšsko), brankár Eugen Rabčan (Slovensko) a Jakub Meliško (Slovensko) a gól v predĺžení počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. Slovensko prehralo s Lotyšskom 2:3 po predĺžení. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke radosť fanúšičiek Slovenska po vyrovnávajúcom góle na 2:2 počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. Slovensko prehralo s Lotyšskom 2:3 po predĺžení. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke brankár Eugen Rabčan (Slovensko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke sprava Simon Jellúš (Slovensko) a Haralds Egle (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke zľava brankár Gustavs Grigals (Lotyšsko), Jakub Chromiak (Slovensko) a Sandis Smons (Lotyšsko) po vyrovnávajúcom góle na 1:1 počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke zľava Peter Bjalončík (Slovensko) a Sandis Smons (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke radosť hráčov Slovenska po vyrovnávajúcom góle na 1:1 počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovacikáNa snímke ľadová plocha a hala PSD BANK DOME počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká


Zažil pri tom nepríjemné deja vu, keďže na Nemeckom pohári sa zranil aj vlani. Vtedy dostal pukom do členka a napokon pauzoval mesiac. Zranenie si priniesol aj tentoraz z Düsseldorfu.

„Utrpel poranenie v oblasti ramena. Dôkladné vyšetrenie absolvuje začiatkom budúceho týždňa, no nemal by byť potrebný operačný zákrok.

Ostatné sa uvidí na budúci týždeň. Jeho výpadok odhadujem na 3-4 týždne, ale je to naozaj len predbežný odhad,“ poznamenal.

Poradie Slovenska v tabuľke turnaja Nemecký pohár 2026

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