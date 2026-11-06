Kmeč po odchode z Nitry prijal ponuku od Országha. Prečo sa rozhodol pre reprezentáciu?

Ako hlavný tréner doviedol Nitru k majstrovskému titulu, no odvtedy je Andrej Kmeč bez trénerského angažmánu.
Prvýkrát od úspešnej finálovej série proti Slovanu Bratislava sa vrátil na striedačku v štvrtkovom zápase Nemeckého pohára, v ktorom ako asistent pomáhal Vladimírovi Országhovi.
Kmeč: Je to top level
„Reprezentácia je niečo iné než v klube, je to top level,“ poznamenal 49-ročný kormidelník.
Od jeho náhleho konca v HK Nitra uplynulo už päť mesiacov, no naďalej figuruje medzi voľnými trénermi.
Viackrát sa objavil ako hokejový expert v televíznych prenosoch a napokon dostal premiérovú príležitosť pripojiť sa k reprezentácii, keď nahradil Petra Frühaufa.
Premiéru po boku Országha absolvoval v zápase proti Lotyšsku, v ktorom Slováci napokon prehrali 2:3 po predĺžení.
„Vždy chcete zápas vyhrať, no dopadlo to tak, ako to dopadlo. Zajtra budeme mať šancu na reparát,“ poznamenal Kmeč smerom k sobotňajšiemu zápasu s Rakúskom (od 15.00).
Prvý zápas som hral na Nemeckom pohári
Na novú trénerskú skúsenosť sa tešil, ponuku z realizačného tímu SR prijal s radosťou: „S hokejom stále žijem, ale je to iné byť na striedačke, v kabíne a s mužstvom. Chýbalo mi to, takže som rád, že tu môžem byť.“
Kmeč nastúpil počas hráčskej kariéry do siedmich reprezentačných zápasov, strelil v nich jeden gól. Debutom v pozícii trénera sa mu pripomenuli časy, keď reprezentoval ako hráč.
„Zdá sa mi, že aj prvý reprezentačný zápas som hral na Nemeckom pohári, no už si nepamätám, v akom meste to bolo.
Mojich reprezentačných štartov však nebolo veľa, ale samozrejme, že repre je repre,“ uzavrel Kmeč.