Kluby in-line hokejovej extraligy nesúhlasia s okolnosťami Kongresu SZĽH

"Kluby in-line hokeja na Slovensku vyhlasujú, že konanie Kongresu SZĽH plánované na 18.3.2022 je v rozpore so Stanovami SZĽH a tým pádom je nelegitímne a neplatné. Kluby in-line hokeja neboli pozvané ani na dohodovacie konania organizované SZĽH pred Kongresom a neboli pozvané ani na Kongres SZĽH s tým, že organizační pracovníci SZĽH si vyfabrikovali nič nehovoriace dokumenty, na ktoré sa odvolávajú. Podľa Stanov SZĽH, hneď v Preambule je uvedené, že SZĽH tvoria aj kluby in-line hokeja, ktorý sa na Slovensku s podporou IIHF etabloval v roku 1997, ďalej v čl. 2.2.1 Stanov SZĽH je jasne deklarované, že kluby in-line hokeja sú Riadnym členom SZĽH a podľa čl. 2.2.2

Stanov SZĽH sú kluby in-line hokeja aj Registrovaným členom SZĽH. Podľa kľúča pre rozdelenie hlasov v Kongrese SZĽH (čl.3.5 Stanov SZĽH) čl.3.5.2.8 jasne hovorí, že každé družstvo in-line hokeja, ktoré odohralo súťaž v in-line hokeji v uplynulej súťažnej sezóne má 1 hlas. Riadne, i keď v oklieštenom formáte, odohralo v minulej sezóne (v roku 2021) Slovenskú súťaž 6 družstiev. Na rok 2021 majú Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na refundáciu nákladov súvisiacich so zabezpečením súťaže Extraligy in-line hokeja a štartu reprezentačného družstva in-line hokeja SR na podujatí Majstrovstiev sveta v in-line hokeji podpísanú generálnym sekretárom Ivanom Pulkertom dňa 2.9.2021. Je len prejavom neúcty najvyšších predstaviteľov SZĽH, že neprejavili ani najmenší záujem o in-line hokej a neprišli sa pozrieť ani na jedno stretnutie, vrátane finálových stretnutí. Pritom in-line hokej za svojej doby činnosti využili na prípravu a aktívne hrávali aj takí hráči ako Višňovský, Demitra, Tatar, Kapuš, Lažo, Lašák a iní. Slovensko je dlhodobým a pravidelným účastníkom Majstrovstiev sveta v in-line hokeji, dva razy sme Majstrovstvá sveta IIHF organizovali na Slovensku, pričom v roku 2008 sme na MS v Bratislave získali strieborné medaile. Nie je pravda, že in-line hokej v rámci SZĽH nič

nerobí. Veď posledné Majstrovstvá sveta v in-line hokeji SZĽH organizovalo v Bratislave v roku 2018, ako generálku pred Majstrovstvami sveta 2019 v ľadovom hokeji. A o čom je potom vyššie uvedená zmluva o organizovaná a čiastočnom financovaní súťaže v in-line hokeji na rok 2021 podpísaná generálnym sekretárom SZIĽH z 2.9.2021.

V zmysle Stanov SZĽH kluby in-line hokeja sú stále riadnymi členmi SZĽH, každý s jedným hlasom hlasujúceho. To, že sme vedome neboli pozvaní na konanie Kongresu SZĽH plánované na 18.3.2022, toto považujeme za neplatné a nelegitímne. A to sa deje v dobe, keď poslednom období v olympijskom hnutí rezonuje záujem in-line športy (a teda aj hokej) zaradiť medzi športy na Olympijské hry. Týmto verejne žiadame Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenský olympijský a športový výbor aby jasne a zrozumiteľne vysvetlilo zástupcom SZĽH pod vedením prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, že ich konanie nie je v súlade so Zákonom

o športe č.440/2015 Z.z., Stanovami SZĽH a Olympijskou chartou a športovými predpismi a normami a ani s fair play a uložilo SZĽH vyhlásenie nového termínu pre konanie riadneho Kongresu SZĽH v zmysle Stanov SZĽH so všetkými členmi SZĽH s právom účasti, s právom volenia a byť volený.

Kluby In-line hokeja:

1. FEVRA Blue Vipers Bratislava

2. Roller Hammers Bratislava

3. Dubnica Wild Kings

4. Red Rebel Mad Dogs Bratislava

5. Save Finance Bratislava

6. Trnava Warriors

Bratislava, 15.3.2022