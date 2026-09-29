Tesne pred štartom sezóny prišiel obrovský obchod. Súčasťou výmeny bolo šesť hráčov

Ruský hokejový útočník Kirill Marčenko sa v NHL sťahuje z Columbusu Blue Jackets do Toronta Maple Leafs. Stal sa súčasťou výmeny šiestich hráčov, v rámci ktorej tesne pred štartom sezóny zamieril opačným smerom aj útočník Matthew Knies.
Marčenko sa zároveň podľa svojho agenta dohodol s Torontom na novej šesťročnej zmluve v hodnote 75 miliónov dolárov.
Kontrakt s priemerným ročným platom 12,5 milióna USD začne platiť od nasledujúcej sezóny. Dvadsaťšesťročný Marčenko mohol byť po skončení tejto sezóny obmedzeným voľným hráčom.
Toronto spolu s ním získalo aj útočníka Milesa Wooda a brankára Elvisa Merzlikinsa. Do Columbusu putovali okrem Kniesa aj útočník Steven Lorentz, obranca Emil Andrae a výber v 2. kole draftu NHL v roku 2027.
Marčenko vstupuje do svojej piatej sezóny v profilige. Columbus si ho vybral v 2. kole draftu 2018 zo 49. miesta.
V uplynulom ročníku zaznamenal v 76 zápasoch 67 bodov za 27 gólov a 40 asistencií, pričom bol najlepším strelcom Blue Jackets a druhým najproduktívnejším hráčom tímu.
Klubové poradie strelcov ovládol v každej z predchádzajúcich troch sezón. Celkovo má v NHL na konte 208 bodov (102+106) v 292 dueloch.
Dvadsaťtriročný Knies dosiahol v minulej sezóne osobné maximum 66 bodov (23+43) v 79 stretnutiach. V roku 2025 podpísal s Torontom šesťročný kontrakt na 46,5 milióna dolárov.
V 240 zápasoch základnej časti NHL nazbieral 160 bodov (67+93), v 27 dueloch play off pridal 14 bodov (8+6).
Merzlikins mal v minulej sezóne za Columbus bilanciu 14 víťazstiev, 11 prehier a tri prehry po predĺžení alebo nájazdoch, priemer 3,40 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 88,3 percenta.
Wood zaznamenal 14 bodov (8+6) v 54 dueloch. Lorentz si v drese Toronta pripísal 18 bodov (7+11) v 71 zápasoch a Andrae nazbieral za Philadelphiu Flyers 13 bodov (2+11).
Toronto vstúpi do novej sezóny v utorok domácim duelom proti Montrealu Canadiens, Columbus začne vo štvrtok doma proti Buffalu Sabres. Informoval o tom portál oficiálny web NHL.