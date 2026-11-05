Politika sa v NHL riešiť nebude. Vy nechcete, aby sme sa vrátili, pýtal sa Rus novinára

Ruský hokejový útočník Kirill Kaprizov sa dostal do nepríjemnej výmeny názorov s fínskym novinárom, ktorý sa ho pýtal na možný návrat Ruska na medzinárodné turnaje.
Hviezda Minnesoty Wild pritom ešte v piatok neskrývala radosť z rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý nariadil IIHF umožniť účasť ruských reprezentácií na svetových šampionátoch.
Kaprizov vtedy vyhlásil, že ide o výbornú správu pre všetkých ruských hokejistov. Pripomenul, že každý hráč chce reprezentovať svoju krajinu.
Po utorkovom rannom rozkorčuľovaní Minnesoty vo Philadelphii ho oslovil reportér fínskeho denníka Ilta-Sanomat. Zaujímalo ho, čo si myslí o postoji viacerých európskych krajín, ktoré odmietajú hrať proti Rusku, kým pokračuje vojna na Ukrajine.
„Na to nemám odpoveď,“ reagoval Kaprizov, ktorý následne priznal, že nevie, čo si o situácii myslieť.
Novinár sa potom opýtal, či by podľa neho Rusko vôbec malo dostať možnosť vrátiť sa na významné medzinárodné turnaje.
Táto otázka ruského útočníka údajne rozčúlila. Dôrazne odpovedal, že jeho krajina by sa mala vrátiť. „Vy azda nechcete, aby sa Rusko vrátilo?“ obrátil sa na novinára.
Keď mu reportér pripomenul pokračujúcu vojnu na Ukrajine a vysvetlil, že chce iba poznať jeho názor, Kaprizov diskusiu ukončil.
„Nebudeme sa rozprávať o politike. Toto je šport,“ vyhlásil a z rozhovoru odišiel.
Podľa fínskeho denníka novinára krátko nato vyhľadal pracovník tlačového oddelenia Minnesoty Wild.
Vysvetlil mu, že Kaprizovovi boli otázky nepríjemné, a požiadal ho, aby sa ruského útočníka na túto tému už nepýtal. Pozápasové rozhovory by sa podľa klubu mali týkať výhradne hokeja.
Kaprizov sa pritom v minulosti opakovane vyslovil za návrat Ruska na medzinárodnú scénu. Tvrdil, že bez jeho reprezentácie nemajú významné turnaje rovnakú kvalitu a ich návrat si želajú aj hráči z iných krajín.
Rusko reprezentoval na mládežníckych šampionátoch, dvakrát sa predstavil na MS v hokeji a tiež na ZOH 2018 v Pchjongčchangu.
Ruské reprezentácie chýbajú na podujatiach IIHF od februára 2022, keď ich federácia vylúčila po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu.
Napriek rozhodnutiu CAS zostáva ich účasť na najbližších svetových šampionátoch neistá.
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