Každý gól ocenia 200 eurami na dobročinnosť. Hokejisti budú pomáhať dobrej veci

BRATISLAVA. Aj v tomto ročníku slovenskej hokejovej extraligy sa bude v poslednom septembrovom týždni pomáhať dobrej veci.
Piatkové 6. kolo a nedeľňajšie 7. kolo budú pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa srdca (29. septembra) venované osvete v oblasti kardiovaskulárneho zdravia.
Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokaj (SZĽH), v piatkovom kole Tipsport ligy bude každý strelený gól ocenený sumou 200 eur a celkové vystrieľané finančné prostriedky následne spoločnosť Tipsport a kluby venujú pred nedeľňajším zápasom Trenčín - Poprad zástupcom neziskovej organizácie Dobré srdce Borisa Sádeckého.
Súčasťou najbližších dvoch kôl budú aj sprievodné aktivity. Pre fanúšikov budú v piatok aj v nedeľu pripravené na vybraných štadiónoch ukážky prvej pomoci pod dohľadom odborníkov.
Podporu neziskovej organizácii Dobré srdce Borisa Sádeckého vyjadria tímy počas nedeľňajšieho kola na všetkých šiestich zimných štadiónoch aj spoločnou fotografiou s bannerom vytvoreným pri príležitosti Svetového dňa srdca.
Prilby hráčov počas piatkového a nedeľňajšieho kola spestria nálepky s logom organizácie Dobré srdce Borisa Sádeckého, členovia realizačných tímov si na tímové oblečenie pripnú odznaky s logom organizácie.
Pred piatkovým zápasom Nitra - Košice si domáci útočník Robby Jackson preberie Cenu Borisa Sádeckého za najkrajší gól uplynulej sezóny 2024/2025.
"Teší nás, že všetky kluby najvyššej súťaže sa druhý rok po sebe spojili pre dobročinnú aktivitu, ktorá upozorňuje na dôležitosť osvety v oblasti srdcovo-cievnych ochorení.
Ku klubom a SZĽH sa pridáva aj generálny partner súťaže - spoločnosť Tipsport. Budeme strelcom držať palce, aby dosiahli čo najviac gólov a pomohli dobrej veci,“ uviedol predseda Ligovej rady Rastislav Konečný.
Nezisková organizácia Dobré srdce Borisa Sádeckého spustila svoju činnosť pred necelými štyrmi rokmi krátko po náhlom úmrtí niekdajšieho slovenského reprezentanta.
Blízki Borisa Sádeckého sa rozhodli začať so šírením osvety ochrany zdravia hráčov v hokejových kluboch a odvtedy zrealizovali mnohé workshopy v extraligových aj mládežníckych tímoch.
Zároveň účasťou a prednáškami podporili viaceré rozvojové podujatia pod hlavičkou SZĽH.
