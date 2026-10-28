VIDEO: Prvý gól pripravil, posledný strelil. Karšay režíroval výhru svojho tímu

Slovenský hokejový útočník Samuel Karšay zaznamenal v noci na stredu v kanadskej juniorskej súťaži WHL gól a asistenciu pri víťazstve Reginy Pats nad Everettom Silvertips 3:0.
Karšay sa podieľal na úvodnom góle Ossiho Tukia v 10. minúte a v 57. minúte sám uzavrel skóre.
VIDEO: Zostrih zápasu Regina - Everett
Dosiahol tretí presný zásah v sezóne a v uplynulých troch stretnutiach nazbieral sedem kanadských bodov. Regina uspela aj v šiestom zápase sezóny pred vlastnými fanúšikmi.
V ďalšom zápase WHL slovenský obranca Matúš Lisý nebodoval pri víťazstve Red Deer Rebels nad Saskatoonom Blades 6:4.