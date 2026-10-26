Liptovský Mikuláš angažoval skúseného ruského brankára. Chytal aj vo Fínsku

Slovenský hokejový klub HK 32 Liptovský Mikuláš angažoval brankára Andreja Karejeva. Klub z Liptova informoval o príchode 31-ročného Rusa v pondelok na sociálnej sieti.
Karejev odchytal viac ako 250 zápasov základnej časti v KHL a dve sezóny pôsobil vo fínskej Liige.
V KHL hájil farby Ufy, Spartaka Moskva, Dinama Minsk a naposledy pôsobil v Šanghaji Dragons.
Vo Fínsku sa v drese TPS Turku počas dvoch ročníkov prezentoval úspešnosťou zákrokov vyše 91 percent.
„Do tímu prináša skúsenosti z kvalitných súťaží a rozšíri konkurenciu medzi žrďami. Tešíme sa na spoločnú spoluprácu a prajeme mu úspešný štart v našom drese,“ uviedli Liptáci na sociálnej sieti.