Liptovský Mikuláš angažoval skúseného ruského brankára. Chytal aj vo Fínsku

Andrej Karejev
Andrej Karejev (Autor: KHL)
TASR|26. okt 2026 o 13:01
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V KHL hájil farby Ufy, Spartaka Moskva, Dinama Minsk a naposledy pôsobil v Šanghaji Dragons.

Slovenský hokejový klub HK 32 Liptovský Mikuláš angažoval brankára Andreja Karejeva. Klub z Liptova informoval o príchode 31-ročného Rusa v pondelok na sociálnej sieti.

Karejev odchytal viac ako 250 zápasov základnej časti v KHL a dve sezóny pôsobil vo fínskej Liige.

V KHL hájil farby Ufy, Spartaka Moskva, Dinama Minsk a naposledy pôsobil v Šanghaji Dragons.

Vo Fínsku sa v drese TPS Turku počas dvoch ročníkov prezentoval úspešnosťou zákrokov vyše 91 percent.

„Do tímu prináša skúsenosti z kvalitných súťaží a rozšíri konkurenciu medzi žrďami. Tešíme sa na spoločnú spoluprácu a prajeme mu úspešný štart v našom drese,“ uviedli Liptáci na sociálnej sieti.

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Andrej Karejev
Andrej Karejev
Liptovský Mikuláš angažoval skúseného ruského brankára. Chytal aj vo Fínsku
dnes 13:013
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