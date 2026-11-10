Kongres chystá protest proti Ovečkinovi. Chcú mu znemožniť vstup do Kanady

Ukrajinsko-kanadský kongres plánuje v utorok zorganizovať demonštráciu pred zápasom zámorskej NHL medzi hokejistami Ottawy Senators a Washingtonu Capitals.
Akcia s názvom „Žiadne vojnové zločiny v hokeji“ má poukázať na podporu, ktorú ruský útočník Washingtonu Alexander Ovečkin dlhodobo vyjadruje prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Organizátori zároveň podporujú výzvy na uvalenie sankcií voči historicky najlepšiemu strelcovi NHL.
Vznikli dve petície
V kanadskom parlamente vznikli dve petície, ktoré podporili poslanci Liberálnej strany Yvan Baker a Bardish Chaggerová.
Ich cieľom je dosiahnuť uvalenie sankcií, ktoré by Ovečkinovi znemožnili vstup do Kanady.
Štyridsaťjedenročný hokejista sa v septembri objavil v predvolebnom videu Putinovej strany Jednotné Rusko, v ktorom stál za ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.
Podľa vedenia Capitals ho o účinkovanie vo videu požiadali počas letného pobytu v Rusku, kde mimo sezóny žije so svojou rodinou.
Ovečkin verejne podporil Putina už v roku 2017, keď inicioval hnutie s názvom „Putin Team“ (Putinov tím).
Obhajoval vzťah s Putinom
Vtedy vyhlásil, že tým iba podporuje svoju krajinu. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 síce vyzval na ukončenie vojny, ale zároveň obhajoval svoj vzťah s Putinom. Zdôraznil, že ide o prezidenta jeho krajiny a on je športovec, nie politik.
Napätie v hokejovom prostredí navyše vyvoláva rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý nariadil Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) umožniť návrat ruských reprezentácií do medzinárodných súťaží.
Kanadský premiér Mark Carney však vyhlásil, že ruskí hokejisti nebudú môcť reprezentovať svoju krajinu na juniorských MS 2027, ktoré sa uskutočnia od 26. decembra do 5. januára v Edmontone a Red Deer.
Utorkový zápas v Ottawe bude pre Ovečkina prvým vystúpením v Kanade od oznámenia, že po skončení svojej 22. sezóny v NHL plánuje ukončiť kariéru, pripomenul portál TSN.
Tabuľky NHL
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