Budú MS do 20 rokov predsa len bez Rusov? Kanadská vláda urobila zásadné rozhodnutie

Kanadská vláda informovala Kanadský hokejový zväz a Medzinárodný zväz ľadového hokeja (IIHF), že ruským hokejistom neudelí víza pred blížiacimi sa MS do 20 rokov, ktoré odštartujú 26. decembra v mestách Edmonton a Red Deer.
Súťažiť nebudú môcť ani hráči, ktorí už majú kanadské víza, a to ani pod neutrálnou vlajkou. Informoval o tom novinár Gord Miller.
Športový arbitrážny súd (CAS) 30. októbra rozhodol, že IIHF musí umožniť Rusku účasť na svetových šampionátoch v sezóne 2026/27.
Medzinárodná hokejová federácia vyjadrila nad rozhodnutím CAS sklamanie, ale jedným dychom dodala, že ho rešpektuje a už ho aj začala zavádzať do praxe.
Uplynulý víkend informovala účastníkov MS 20, že Rusko na turnaji zaujme pozíciu Nórska, ktoré preradia do nižšej IA divízie.
Formát turnaja po vyhlásení kanadskej vlády zatiaľ nie je známy.