VIDEO: O tomto sa bude dlho hovoriť. Pozrite si ešte raz gól Juraja Slafkovského

Juraj Slafkovský strelil v noci na stredu jeden z najkrajších gólov doterajšej kariéry v NHL. Bol pre neho iba druhý v sezóne, no rozhodne stál za to.
Slovenský útočník prebral puk v strednom pásme, v súboji jeden na jedného obišiel obrancu Darnella Nursea a brankára Alexa Nedeljkovica prekonal efektným blafákom.
„Slafkovský strelil gól, ktorý už teraz patrí medzi kandidátov na najlepší zásah roka!“ napísal k jeho zásahu oficiálny profil NHL na YouTube.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského
Presný zásah slovenského útočníka zdieľali všetky platformy pokrývajúce NHL na sociálnych sieťach a rozhodne bol highlightom noci, počas ktorej sa odohralo 11 zápasov.
Slafkovský si okrem gólu pripísal aj asistenciu pri zásahu Nicka Suzukiho. Na ľade strávil 17 minút a 16 sekúnd, mal dva plusové body, jednu strelu, jeden hit a menší trest za hrubosť. Dostal ho po šarvátke, ktorá vznikla po zákroku Macklina Celebriniho na Suzukiho.
Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Po deviatich dueloch má na konte sedem bodov za dva góly a päť asistencií.
Montrealu však jeho vydarený výkon na víťazstvo nestačil. Canadiens viedli nad San Jose 3:1, no Sharks duel otočili a po góle Celebriniho v predĺžení vyhrali 4:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - San Jose
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