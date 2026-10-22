VIDEO: Slafkovský nedokončil tréning Montrealu, zasiahol ho puk z hokejky spoluhráča

Juraj Slafkovský predčasne ukončil štvrtkový tréning po tom, čo ho zaiahol puk do tváre.
Juraj Slafkovský predčasne ukončil štvrtkový tréning po tom, čo ho zaiahol puk do tváre. (Autor: X/TVA Sports)
Sportnet|22. okt 2026 o 21:51
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Vážnejšie zranenie by utrpieť nemal.

Juraj Slafkovský nedokončil štvrtkový tréning Montrealu Canadiens. Slovenského útočníka zasiahla do tváre strela jeho spoluhráča z prvého útoku Colea Caufielda.

Podľa zámorských novinárov puk najskôr trafil Slafkovského ochranné plexisklo a následne ľavé líce. Slovák odišiel so zakrvaveným šrámom predčasne do šatne.

Vážnejšie zranenie by však utrpieť nemal.

„Je v poriadku. Hovorí, že z toho možno bude mať monokel,“ informoval novinár Stu Cowan z Montreal Gazette.

VIDEO: Juraj Slafkovský odišiel z tréningu

Canadiens trénovali deň pred odletom do Chicaga. Proti Blackhawks nastúpia v noci z piatka na sobotu o 2.00 h slovenského času.

Klub už skôr vo štvrtok informoval, že zo zostavy Montrealu vypadol pre menšie zranenie na približne 2 až 4 týždne kapitán tímu Nick Suzuki.

Zloženie útočných formácií na tréningu Montrealu

Caufield - Kapanen - Slafkovský

Kreider - Newhook - Anderson

Bolduc - Danault - Texier

Dach - Evans - F. Xhekaj/Beck

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Juraj Slafkovský predčasne ukončil štvrtkový tréning po tom, čo ho zaiahol puk do tváre.
Juraj Slafkovský predčasne ukončil štvrtkový tréning po tom, čo ho zaiahol puk do tváre.
VIDEO: Slafkovský nedokončil tréning Montrealu, zasiahol ho puk z hokejky spoluhráča
št 21:511
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