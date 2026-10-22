VIDEO: Slafkovský nedokončil tréning Montrealu, zasiahol ho puk z hokejky spoluhráča

Juraj Slafkovský nedokončil štvrtkový tréning Montrealu Canadiens. Slovenského útočníka zasiahla do tváre strela jeho spoluhráča z prvého útoku Colea Caufielda.
Podľa zámorských novinárov puk najskôr trafil Slafkovského ochranné plexisklo a následne ľavé líce. Slovák odišiel so zakrvaveným šrámom predčasne do šatne.
Vážnejšie zranenie by však utrpieť nemal.
„Je v poriadku. Hovorí, že z toho možno bude mať monokel,“ informoval novinár Stu Cowan z Montreal Gazette.
VIDEO: Juraj Slafkovský odišiel z tréningu
Canadiens trénovali deň pred odletom do Chicaga. Proti Blackhawks nastúpia v noci z piatka na sobotu o 2.00 h slovenského času.
Klub už skôr vo štvrtok informoval, že zo zostavy Montrealu vypadol pre menšie zranenie na približne 2 až 4 týždne kapitán tímu Nick Suzuki.
Zloženie útočných formácií na tréningu Montrealu
Caufield - Kapanen - Slafkovský
Kreider - Newhook - Anderson
Bolduc - Danault - Texier
Dach - Evans - F. Xhekaj/Beck
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: