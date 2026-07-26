Slafkovský by mal dostať šancu. V Zápase hviezd NHL by sa mal predstaviť vo výbere sveta

Oficiálny portál zámorskej hokejovej NHL zaradil slovenského útočníka Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens do výberu sveta pre nadchádzajúci Zápas hviezd.
Ten sa uskutoční premiérovo v novom formáte vo februári 2027 v UBS Arene, domovskom stánku New Yorku Islanders. Predstavia sa v ňom výbery Kanady, USA, Švédska, Fínska a výber sveta.
Nový formát otvára šancu dostať sa do výberu aj Slovákom. Oficiálny web nhl.com v nedeľu zverejnil zoznam 11 hráčov, ktorí by sa mohli objaviť v tíme svet podľa uváženia redaktorov portálu. V menoslove figuruje Slafkovský ako jediný Slovák.
Okrem neho vybral portál štyroch ruských útočníkov (Alexandra Ovečkina, Nikitu Kučerova, Artemija Panarina a Kirilla Kaprizova). Dvoch zástupcov má Česko (Martin Nečas, David Pastrňák).
Medzi skupinou hráčov je aj Švajčiar Nico Hischier a Nemec Leon Draisaitl. Zaujímavosťou je, že tím je poskladaný bez obrancov, do bránkoviska vybral nhl.com ruskú dvojicu Andrej Vasilevskij a Igor Šesťorkin.
Každý tím bude pozostávať z 11 hráčov: deviatich korčuliarov a dvoch brankárov. NHL a Asociácia hráčov NHL vyberú 30 hráčov z každého zúčastneného tímu pre hlasovanie fanúšikov NHL All-Star 2027, ktoré sa otvorí v decembri.
Z tohto zoznamu budú mať fanúšikovia možnosť vybrať si osem hráčov do každého mužstva.
Zvyšné tri miesta v zostave pre každý tím – jeden útočník, jeden obranca a jeden brankár vyberú spoločne NHL a NHLPA. Tímy odohrajú turnaj systémom každý s každým v zložení troch proti trom.
All-Star duel uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Najskôr ho vedenie súťaže zrušilo pre Turnaj štyroch krajín. V tomto roku sa neuskutočnil z dôvodu olympijského turnaja v Miláne.