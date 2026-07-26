Slafkovský by mal dostať šancu. V Zápase hviezd NHL by sa mal predstaviť vo výbere sveta

Juraj Slafkovský.
Juraj Slafkovský. (Autor: Sportnet/Sebastien Gervais)
TASR|26. júl 2026 o 18:20
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Okrem neho vybral portál štyroch ruských útočníkov.

Oficiálny portál zámorskej hokejovej NHL zaradil slovenského útočníka Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens do výberu sveta pre nadchádzajúci Zápas hviezd.

Ten sa uskutoční premiérovo v novom formáte vo februári 2027 v UBS Arene, domovskom stánku New Yorku Islanders. Predstavia sa v ňom výbery Kanady, USA, Švédska, Fínska a výber sveta.

Nový formát otvára šancu dostať sa do výberu aj Slovákom. Oficiálny web nhl.com v nedeľu zverejnil zoznam 11 hráčov, ktorí by sa mohli objaviť v tíme svet podľa uváženia redaktorov portálu. V menoslove figuruje Slafkovský ako jediný Slovák.

Okrem neho vybral portál štyroch ruských útočníkov (Alexandra Ovečkina, Nikitu Kučerova, Artemija Panarina a Kirilla Kaprizova). Dvoch zástupcov má Česko (Martin Nečas, David Pastrňák).

Medzi skupinou hráčov je aj Švajčiar Nico Hischier a Nemec Leon Draisaitl. Zaujímavosťou je, že tím je poskladaný bez obrancov, do bránkoviska vybral nhl.com ruskú dvojicu Andrej Vasilevskij a Igor Šesťorkin.

Každý tím bude pozostávať z 11 hráčov: deviatich korčuliarov a dvoch brankárov. NHL a Asociácia hráčov NHL vyberú 30 hráčov z každého zúčastneného tímu pre hlasovanie fanúšikov NHL All-Star 2027, ktoré sa otvorí v decembri.

Z tohto zoznamu budú mať fanúšikovia možnosť vybrať si osem hráčov do každého mužstva.

Zvyšné tri miesta v zostave pre každý tím – jeden útočník, jeden obranca a jeden brankár vyberú spoločne NHL a NHLPA. Tímy odohrajú turnaj systémom každý s každým v zložení troch proti trom.

All-Star duel uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Najskôr ho vedenie súťaže zrušilo pre Turnaj štyroch krajín. V tomto roku sa neuskutočnil z dôvodu olympijského turnaja v Miláne.

NHL

Juraj Slafkovský.
Juraj Slafkovský.
Slafkovský by mal dostať šancu. V Zápase hviezd NHL by sa mal predstaviť vo výbere sveta
dnes 18:20
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