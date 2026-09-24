Zblokovaná strela vyradila Rusa z tréningu. Slafkovský dostal nového spoluhráča

Juraj Slafkovský
Juraj Slafkovský (Autor: X / /r/Habs)
TASR|24. sep 2026 o 19:41
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Montreal čakajú dva súbežné prípravné duely proti Ottawe.

Ruský hokejista Ivan Demidov vynechal vo štvrtok už druhý tréning Montrealu Canadiens za sebou.

Dôvodom sú následky zblokovanej strely z pondelkového prípravného zápasu proti Ottawe. Informoval o tom portál TSN s odvolaním sa na Arpona Basua z The Athletic.

Demidov by sa mal podľa zámorských médií vrátiť na ľad v piatok a do zápasového diania v sobotu, keď Montreal čakajú dva súbežné prípravné duely proti Ottawe.

Jeho absencia dočasne rozdelila formáciu, v ktorej v úvode prípravy nastupoval aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.

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Slafkovský hral v prvom prípravnom zápase proti Torontu v druhom útoku spolu s Demidovom a Oliverom Kapanenom a po stretnutí si ich spoluprácu pochvaľoval.

Na štvrtkovom tréningu figuroval v druhej formácii s Kapanenom a Kirbym Dachom.

NHL

Juraj Slafkovský
Juraj Slafkovský
Zblokovaná strela vyradila Rusa z tréningu. Slafkovský dostal nového spoluhráča
dnes 19:41
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