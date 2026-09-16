Slafkovský chce finále a byť takmer perfektný. Caufield mu závidí postavu, od Kreidera sa chce učiť

Ak má nejaký klub NHL dôvod na široký úsmev, je to Montreal Canadiens.
Sezónou, v ktorej skončili v najlepšej štvorke, svoj potenciál zďaleka nenaplnili. Klub je stále mladý, ambiciózny a celé jadro mužstva je pod výhodnými zmluvami.
Dôležitou skladačkou jadra celého tímu je aj Juraj Slafkovský.
Ten je už v Montreale, kde sa pripravuje na blížiaci sa ročník NHL. Na klubovom golfovom turnaji médiám s úsmevom odpovedal na mnoho otázok.
Pri otázke na ciele do novej sezóny mal odpoveď jasnú: „dostať sa ešte ďalej ako vlani“.
Habs v uplynulej sezóne došli až do konferenčného finále, kde prehrali s neskorším víťazom Stanley Cupu, Carolinou 1:4 na zápasy. Dostať sa ďalej by znamenalo hrať o Stanley Cup.
Presne tak to Slafkovský myslel a vo svojej odpovedi to potvrdil:
„Mám pocit, že odkedy som sem prišiel, každý rok sme spravili progres v umiestnení a zlepšili sme sa. Potrebujeme v tom pokračovať, zlepšovať sa a dúfam, že budeme jedným z dvoch finálových tímov v budúcej sezóne. Avšak je to dlhý ročník a potrebujeme ísť krok za krokom, sústrediť sa na základnú časť a potom ísť deň po dni.“
110 zápasov s tou istou energiou
Dlhá sezóna si však berie svoju daň. Pre slovenského útočníka bola vôbec najdlhšia v kariéru, čo predĺžili aj olympijské hry.
Kratšiu by ju nechcel, chcel by však hrať konzistentne celý ročník.
„Ak máme odohrať 110 zápasov, chcem ich odohrať v tom istom tempe a s tou istou energiou.“
Keď sa ho pýtali, na čom pracoval v lete, s úsmevom poznamenal, že túto otázku dostáva každý rok a vždy povie to isté:
„Myslím si, že som svoju kondíciu ešte zlepšil. Bola dobrá, ale teraz je to ešte lepšie. Zosilnel som, zrýchlil som.“
Nemôžem sa unaviť
Z jeho nastavenia je jasné, že s dlhými sezónami ráta.
„Minulý rok som prvýkrát odohral vyše sto zápasov. Ďalším krokom je byť takmer perfektným v každom zápase.“
Na otázku, či je to vôbec možné, odpovedal odhodlane: „Neviem, ale môžem sa o to pokúsiť. A to aj spravím.“
Výdrž a správne tempo. To je to, v čom by chcel byť podľa vlastných slov lepší.
„Nemôžem sa unaviť. V play-off je to ťažké, lebo neviete, či budete hrať 16 alebo 28 zápasov. Musím mať lepšie nastavenie a vedieť, že sa cez rok dobre pripravujem, regenerujem a robím všetko, čo treba. Ide mi o to, aby som nebol prekvapený, keď sa nebudem cítiť dobre, ale naopak, aby som aj v tom prípade vedel hrať,“ vysvetlil slovenský krídelník.
Caufield by chcel mať jeho postavu
Zatiaľ čo Slafkovský sa vo svojich odpovediach so sebou neuspokojil, jeho spoluhráč Cole Caufield ho chválil.
„Neviem, kde by mohol byť jeho strop. Je priam strašidelné, keď si predstavím, aký dobrý by raz mohol byť. Máme šťastie, že ho tu máme a neustále nás tlačí k tomu, aby sme boli lepší a lepší,“ povedal Američan, ktorý strelil v základnej časti 51 gólov.
„Vďaka nemu sa zlepšujem aj ja a verím, že bude v budúcnosti ešte lepší, silnejší a rýchlejší. Stále má ešte veľa pred sebou, ale v poslednej sezóne sa výrazne zlepšil v hre s pukom, zvýšilo sa mu sebavedomie a lepšie tvorí hru. Miluje tvrdo pracovať a miluje to, čo robí.“
Caufield a Slafkovský nastupovali spolu s kapitánom Suzukim v prvom útoku Canadiens.
Rozumejú si, aj keď sú veľmi rozdielni. Slafkovský má 191 centimetrov a 102 kilogramov, zatiaľ čo Caufield patrí so 172 centimetrami k najmenším hráčom v lige.
„Fakt by som chcel mať jeho postavu,“ povedal menší a starší z dvojice. „Zvládne spomaliť hru, zmeniť tempo hry tak, aby mu to vyhovovalo. To je niečo, čím sa snažím inšpirovať.“
St. Louis miluje trénovať v tomto meste
Montreal ešte aj v septembri vystužil svoju zostavu. Newhook, Bolduc a Arber Xhekaj predĺžili s klubom zmluvy a Habs sa dohodli aj na podpise so skúseným útočníkom Chrisom Kreiderom.
„Je to skvelé pre náš tím. Určite sa od neho môžem učiť. Je veľký a rýchly,“ hovoril o 35-ročnom útočníkovi Slafkovský.
„Máme veľa zručných hráčov, ale on k tomu pridáva aj svoju veľkosť. To je veľmi dôležité do play-off a sme veľmi šťastní, že ho máme. Hral veľa play-off zápasov, bol vo finále a má mnoho skúseností. Určite zlepší náš tím.“
Okrem spomenutých zmlúv si Montreal poistil aj služby trénera Martina St. Louisa až do roku 2030.
„Všetci vidíme, ako Marty vášnivo pracuje. Chce vyhrať takisto ako my. Miluje to, že môže byť trénerom v tomto meste a miluje dosahovať veľké veci. A to je to, čo robíme,“ povedal na adresu hlavného trénera rodák z Košíc.
Tréner má "väčšie gule"
Práve St. Louisovi dáva Slafkovský veľký kredit za to, aký hráč sa z neho stal. Novinári sa ho však pýtali aj na riaditeľa pre hráčsky rozvoj Adama Nicholasa, o ktorom sa Slovák rozhovoril:
„On a Marty sú ľudia, ktorí mi pomohli najviac, odkedy som sem prišiel. Keď som hral zle, vždy mi pomáhal a pripravoval videá. Robil pre mňa všetko. Veľa chalanov v tejto lige nemá to privilégium mať pri sebe takého človeka. Som mu za to vďačný. Bol tu od môjho prvého dňa a je skvelé s ním pracovať.“
Rozvoj draftovej jednotky z roku 2022 zvládli Canadiens veľmi dobre. Dali mu príležitosť hrať, učiť sa a aj robiť chyby. Dnes sa tento prístup javí ako správny.
Keď sa Slafkovského opýtali na to, v čom sa Nicholas zmenil, odpovedal s typickým humorom: „Viac rozpráva a má väčšie 'gule'. Je to jeho vášeň. Vidí, že sa zlepšujeme, ale vidí aj to, že sa ešte môžeme zlepšiť viac. Chce nás posunúť ďalej.“
V Montreale to všetko zapadá do seba. V klube sú správni ľudia a hráči sú takisto nastavení správne.
Navyše, mužstvo je aj z platovej stránky vyskladané veľmi dobre a v najbližších rokoch sa mu tak otvára príležitosť vyhrávať.
„Ak ste športovec, stále sa chcete zlepšovať. Ak sa zlepšujete, robíte niečo dobre. Som rád, že sa to deje a chceme v tom pokračovať,“ potvrdil mentalitu Slafkovský.