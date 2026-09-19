St. Louis rozbil úderný prvý útok. Slafkovský dostal v kempe nových spoluhráčov

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský začal tréningový kemp Montrealu Canadiens v pozmenenej formácii.
Tréner Martin St-Louis na prvom oficiálnom tréningu rozdelil útok Slafkovský - Nick Suzuki - Cole Caufield a slovenského krídelníka zaradil k Oliverovi Kapanenovi a Ivanovi Demidovovi.
Miesto Slafkovského pri Suzukim a Caufieldovi zaujal Chris Kreider.
Nové rozdelenie elitnej šestice okamžite vzbudilo pozornosť zámorských médií.
The Hockey News pripomenul, že hoci útok Caufield - Suzuki - Slafkovský patril v minulej sezóne medzi najlepšie formácie, v play-off mal pri hre piatich proti piatim problémy.
Slafkovský zároveň už v minulosti nastupoval s Kapanenom a Demidovom, takže St. Louis siahol po kombinácii, ktorú pozná.
Spojenie so slovenskou jednotkou draftu z roku 2022 si pochvaľuje aj Demidov.
„Je to pozitívny krok,“ povedal podľa kanadského Sportsnetu o rozhodnutí realizačného tímu zaradiť ho do útoku so Slafkovským.
Mladý Rus zároveň uviedol, že si dvojica na ľade vytvára „skvelú chémiu“.
Slafkovský pritom v minulej sezóne strávil so Suzukim a Caufieldom viac ako 500 minút, ale viac ako 360 minút odohral aj po boku Demidova a Kapanena.
Podľa údajov Natural Stat Trick, ktoré priniesol portál A Winning Habit, mala trojica Slafkovský - Demidov - Kapanen pri spoločnom pobyte na ľade podiel strelených gólov 58,14 percenta.
Pri kombinácii Slafkovského so Suzukim a Caufieldom to bolo 70,2 percenta pri hre piatich proti piatim.
Kľúčovým prvkom St. Louisovho experimentu je Kreider. Tridsaťpäťročný Američan je novou tvárou v elitnej šestici Canadiens a tréner ho na úvod kempu postavil k Suzukimu a Caufieldovi.
Demidov našiel medzi skúseným Američanom a Slafkovským podobnosť. „Pripomína mi staršieho Slafa,“ povedal o Kreiderovi.
A Winning Habit považuje za ideálny scenár pre Montreal situáciu, v ktorej Kreider zapadne k Suzukimu a Caufieldovi a Canadiens súčasne získajú silnejší druhý útok so Slafkovským a Demidovom na krídlach vedľa centra Kapanena.
Ak by Kreider do prvej formácie nezapadol, Montreal sa môže vrátiť k Slafkovskému, ktorého spoluprácu so Suzukim a Caufieldom už dobre pozná.
Zatiaľ teda nie je isté, či St. Louis zachová toto rozdelenie aj po skončení kempu.
Prvé rozostavenie však naznačuje, že Canadiens minimálne skúšajú variant, v ktorom by Slafkovský a Demidov mohli tvoriť základ ďalšej nebezpečnej útočnej formácie.