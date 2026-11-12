Päť štatistík Slafkovského po 300 zápasoch. Každá stovka je lepšia, jeden súper ho stále trápi

300.
Presne toľko zápasov má v NHL za sebou Juraj Slafkovský.
Stále len 22-ročný útočník je už piatu sezónu pevnou súčasťou Montrealu a tretiu stovku duelov uzavrel v noci na stredu 11. novembra proti Minnesote Wild.
Montreal prehral 1:2 po predĺžení a slovenský útočník nebodoval. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko štatistík draftovej jednotky 2022.
Tristo zápasov už prekonal, čoskoro zrejme prekoná aj dvesto bodov. Na konte má momentálne 74 gólov a 122 asistencií, spolu 196 bodov.
Jeho priemer tak predstavuje 0,65 bodu na zápas. K tomu pridal 203 trestných minút, 518 bodyčekov a 247 zblokovaných striel. V priemere trávi na ľade 17 minút a 13 sekúnd.
V presilových hrách získal 58 bodov, strelil sedem víťazných gólov a na bránku vyslal 549 striel, dva góly strelil do prázdnej bránky.
V oslabení ešte nebodoval, ale v týchto herných situáciách ani nenastupuje, dohromady v nich odohral len tri minúty a 42 sekúnd.
Slafkovský sa stal 32. slovenským hokejistom, ktorý dosiahol hranicu 300 zápasov v NHL. Predbehol už aj hráčov ako Vladimír Országh, Ľuboš Bartečko, Marcel Hossa či Tomáš Jurčo.
V počte získaných bodov je medzi Slovákmi už na 22. mieste.
Pozreli sme sa na päť štatistík, ktoré približujú jeho doterajšie pôsobenie v najlepšej hokejovej lige sveta.
1. Každá stovka je lepšia ako predchádzajúca
Najvýraznejším ukazovateľom Slafkovského vývoja je postupne rastúca produktivita. Ak rozdelíme jeho doterajších 300 zápasov na tri stovky, zistíme, že v každej z nich nazbieral viac bodov ako v tej predchádzajúcej.
Prvú stovku uzavrel 2. marca 2024 a nedosahoval ani pol boda na zápas. Na konte mal 41 bodov za 17 gólov a 24 asistencií.
V druhej stovke, ktorú zavŕšil 16. apríla 2025, už nazbieral 70 bodov, keď strelil 25 gólov a pridal 45 asistencií.
Najlepšiu produktivitu dosiahol v posledných sto stretnutiach. Od svojho 201. do jubilejného 300. zápasu získal až 85 bodov za 32 gólov a 53 asistencií.
V každej stovke sa oproti tej predchádzajúcej zlepšil v počte gólov, asistencií aj bodov. V poslednej stovke strelil o sedem gólov viac ako v druhej a až o pätnásť viac ako v prvej.
Jeho produktivita sa postupne zvyšovala aj v jednotlivých sezónach. Po premiérovom ročníku, ktorý mu predčasne ukončilo zranenie, sa v tom druhom dostal na hranicu 50 bodov a v sezóne 2025/26 si vytvoril osobné maximum so 73 bodmi.
Sezóna
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
2022/23
39
4
6
10
2023/24
82
20
30
50
2024/25
79
18
33
51
2025/26
82
30
43
73
2026/27
18
2
10
12
Veľký skok zaznamenal aj v počte gólov, keď sa prvýkrát dostal na číslo 30.
2. V Montreale sa približuje k legendám
Slafkovský sa vo svojom mladom veku dostal do spoločnosti najvýznamnejších mien histórie Montrealu Canadiens.
Pred dovŕšením 23 rokov zaznamenal 45 viacbodových zápasov. V celej histórii klubu mali v rovnakom vekovom období viac takýchto stretnutí iba dvaja hokejisti.
Stéphane Richer ich nazbieral 53 a Henri Richard 49. Slafkovský teda potrebuje ďalších deväť viacbodových zápasov, aby ovládol túto štatistiku.
Slovenský útočník oslávi 23. narodeniny až 30. marca 2027. Do tohto dátumu má ešte väčšinu sezóny 2026/27 na to, aby sa pokúsil posunúť v tomto historickom poradí.
Nie je to však jediný významný zápis, ktorý už v Montreale dosiahol. V marci 2026 sa stal prvým hráčom v histórii Canadiens, ktorý zaznamenal tri 50-bodové sezóny ešte pred dovŕšením 22 rokov.
Takúto bilanciu pred ním nedosiahla ani jedna z klubových legiend. Guy Lafleur a Henri Richard mali v tomto vekovom období po dve 50-bodové sezóny. Rovnaký počet dosiahol aj Slafkovského súčasník a spoluhráč Lane Hutson.
Slovenský útočník navyše prekonal Henriho Richarda v počte bodov získaných pred 22. narodeninami.
Legendárny center nazbieral 163 bodov, Slafkovský sa v marci dostal na 164 bodov už vo svojom 264. stretnutí. Do svojich 22. narodenín získal 175 bodov.
3. Bekhendom ešte gól nedal
Slafkovský nazbieral 58 zo svojich 196 bodov v presilových hrách. Viac než štvrtinu kariérnej produktivity tak dosiahol v početnej výhode.
V presilovke strelil 27 gólov a pridal 31 asistencií. V tejto hernej situácii sa postupne stal jednou z dôležitých ofenzívnych zbraní Montrealu.
Napriek tomu, že dal 74 gólov, ani raz neskóroval bekhendom. Najčastejšie sa presadzuje strelou zápästím.
4. Jeden tím ho stále trápi
Pri pohľade na Slafkovského štatistiky proti jednotlivým súperom sa dajú nájsť výrazné rozdiely. Niektoré mužstvá mu očividne sedia viac, zatiaľ čo proti jednému sa zatiaľ nedokázal presadiť.
Najproduktívnejší je proti Buffalu. V 15 zápasoch proti tomuto súperovi nazbieral 13 bodov za štyri góly a deväť asistencií. Zaujímavosťou je, že proti Sabres má aj najviac trestných minút – 23.
Minimálne desať bodov získal aj proti Tampe Bay (12), Floride (11), Ottawe (10), Islanders (10) a Vancouveru (10).
Na opačnom konci je Nashville. Proti tomuto tímu odohral deväť stretnutí, ale zatiaľ nezískal ani jeden bod. Preds tak sú jediným účastníkom NHL, proti ktorému sa mu ešte nepodarilo zapísať do kanadského bodovania.
Zaujímavé sú aj jeho čísla proti Torontu Maple Leafs, tradičnému rivalovi Montrealu. V 14 zápasoch proti tomuto tímu síce nazbieral sedem asistencií, ale ani raz neskóroval.
5. Doma aj vonku úplne rovnako
Slafkovského štatistiky ponúkajú aj zaujímavé zistenia pri rozdelení zápasov podľa miesta a výsledku.
V domácich stretnutiach Montrealu nazbieral 98 bodov. Úplne rovnaký počet získal aj na ľade súperov. Absolútne rovnaká je aj jeho bilancia gólov a asistencií. Doma aj u súperov má zhodne 37 gólov a 61 asistencií. Vonku však odohral o šesť zápasov viac.
Slafkovskému sa, prirodzene, darí viac vtedy, keď zápas skončí výhrou Habs. V 142 zápasoch, ktoré Montreal vyhral, nazbieral až 123 bodov. To predstavuje priemer 0,87 bodu na zápas.
V ďalších 114 stretnutiach, ktoré Canadiens prehrali v riadnom hracom čase, získal 41 bodov. V 44 zápasoch, ktoré sa skončili prehrou po predĺžení alebo samostatných nájazdoch, pridal 32 bodov.
Juraj Slafkovský dosiahol na 300 odohraných duelov v základnej časti NHL vo veku 22 rokov, sedem mesiacov a 11 dní.
Prvé tri stovky zápasov tak stále sú skôr začiatkom jeho príbehu než konečnou podobou.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: