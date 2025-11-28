VIDEO: Pekarčík prispel k famóznemu obratu Springfieldu. Skóroval za nepriaznivého stavu

Slovenský hokejista Juraj Pekarčík bodoval v druhom zápase v rade. V stretnutí AHL proti Bridgeport Islanders skóroval.
Presadil sa v 35. minúte za stavu 3:1 pre domáci Bridgeport. Po 18 dueloch má Slovák na konte štyri góly a sedem asistencií.
VIDEO: Pekarčíkov gól
Jeho Springfield Thunderbirds prehrával v prvej tretine už 0:3, no v druhej dokázal stav vyrovnať a v poslednej časti hry rozhodnúť. Springfield tak vyhral nad Bridgeport Islanders 6:3.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: