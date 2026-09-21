Pekarčík ďalšiu šancu v príprave NHL nedostane. St. Louis ho poslalo na farmu

Slovenský hokejový útočník Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu klubu zámorskej NHL St. Louis Blues.
Dvadsaťjedenročného hráča presunuli do Springfieldu Thunderbirds v AHL.
Pekarčík nastúpil v sobotňajšom prípravnom zápase proti Dallasu a pri prehre 1:2 nebodoval. Odohral 11:21 minúty, zaznamenal jednu strelu na bránku a „mínusku“.
Do tímu nižšej zámorskej súťaže zamierila aj pätica Jakub Štancl, Michael Buchinger, Lukas Fischer, Parker Gahagen a Simon Robertsson.
Mladý Slovák strávil v drese Springfieldu už minulú sezónu, počas ktorej odohral 69 duelov so ziskom 35 kanadských bodov za 11 gólov a 24 asistencií.
V 12 stretnutiach play off si pripísal jeden presný zásah. Blues ho draftovali v roku 2023 z celkového 76. miesta.
Pekarčík je druhý Slovák, ktorého pred novou sezónou škrtli z kempu v NHL. Útočník Alex Čiernik poputoval z Philadelphie Flyers do tímu AHL Lehigh Valley Phantoms.