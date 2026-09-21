Pekarčík ďalšiu šancu v príprave NHL nedostane. St. Louis ho poslalo na farmu

Juraj Pekarčík.
Juraj Pekarčík. (Autor: X/Springfield Thunderbirds)
TASR|21. sep 2026 o 08:01
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Bluesmeni škrtli ďalších päť hráčov.

Slovenský hokejový útočník Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu klubu zámorskej NHL St. Louis Blues.

Dvadsaťjedenročného hráča presunuli do Springfieldu Thunderbirds v AHL.

Pekarčík nastúpil v sobotňajšom prípravnom zápase proti Dallasu a pri prehre 1:2 nebodoval. Odohral 11:21 minúty, zaznamenal jednu strelu na bránku a „mínusku“.

Do tímu nižšej zámorskej súťaže zamierila aj pätica Jakub Štancl, Michael Buchinger, Lukas Fischer, Parker Gahagen a Simon Robertsson.

Mladý Slovák strávil v drese Springfieldu už minulú sezónu, počas ktorej odohral 69 duelov so ziskom 35 kanadských bodov za 11 gólov a 24 asistencií.

V 12 stretnutiach play off si pripísal jeden presný zásah. Blues ho draftovali v roku 2023 z celkového 76. miesta.

Pekarčík je druhý Slovák, ktorého pred novou sezónou škrtli z kempu v NHL. Útočník Alex Čiernik poputoval z Philadelphie Flyers do tímu AHL Lehigh Valley Phantoms.

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