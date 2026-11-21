Slovenský hokejista Juraj Pekarčík zaznamenal svoj piaty bod v prebiehajúcom ročníku nižšej zámorskej súťaže AHL.
V noci na sobotu sa zapísal do štatistík asistenciou, ktorá však nepomohla jeho Springfieldu, ktorý prehral s Charlotte 2:5.
Dvadsaťjedenročný útočník má na konte po 16 zápasoch bilanciu 1+4.
Slovenský hokejový brankár Samuel Hrenák zažiaril v nočnom programe americkej juniorskej súťaže USHL. Osemnásťročný mládežnícky reprezentant zneškodnil všetkých 25 striel súpera, doviedol svoj tím Fargo Force k víťazstvu nad Omaha Lancers 4:0 a zaznamenal tretie čisté konto v sezóne.
Samuel Hybský strelil v rovnakej lige víťazný gól do siete Madisonu v drese Lincolnu (6:4). Dvoma asistenciami prispel aj Samuel Murin. Gólovú prihrávku zaznamenala aj Maxim Šimko pri víťazstve Muskegonu nad Des Moines (4:2).
V univerzitnej NCAA prekonal Peter Císar dvakrát svojho krajana Alana Lenďáka a prispel k triumfu Northern Michigan nad Ferris State (3:2 pp).
V rovnakej súťaži si asistencie pripísali traja ďalší Slováci - Luka Radivojevič, Adam Beluško a Tobias Pitka.
Slovenský hokejista Andreas Straka skóroval v nočnom programe kanadskej juniorskej súťaže QMJHL.
Devätnásťročný útočník prispel štvrtým gólom v sezóne k víťazstvu jeho tímu Rouyn-Noranda Huskies na ľade Baie-Comeau Drakkar 4:2.
Jednu asistenciu si pripísal Tomáš Pobežal v ďalšej kanadskej juniorke OHL. Jeho Kingston vyhral nad Oshawou 5:3.
Tabuľky AHL
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