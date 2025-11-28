VIDEO: Sýkora bol hviezdou zápasu v AHL. Pôvodne si myslel, že strelil dva góly

Slovenský hokejista Juraj Pekarčík bodoval v druhom zápase po sebe. V stretnutí AHL proti Bridgeport Islanders sa štvrtýkrát zapísal do streleckej listiny.
Presadil sa v 35. minúte za stavu 3:1 pre domáci Bridgeport. Po 18 dueloch má Slovák na konte štyri góly a sedem asistencií.
Jeho Springfield Thunderbirds prehrával po prvej tretine na ľade Bridgeportu Islanders 0:3, no rovnakým výsledkom vyhral obe zvyšné 20-minútovky.
Na ceste za obratom sa Pekarčík podieľal kontaktným gólom na 2:3, keď si nakorčuľoval do priestoru pred bránkoviskom a pohotovo zakončil.
Celkovo bodovali v AHL až štyria Slováci.
Adam Sýkora prispel gólom a asistenciou k výhre Hartfordu nad Clevelandom 6:4 a bol treťou hviezdou zápasu. V 10-gólovej prestrelke sa postaral už o úvodný zásah, keď ho skvelou prihrávkou našiel kapitán Casey Fitzgerald.
Sýkora sa tešil z gólu aj v 23. minúte, no ten bol napokon prisúdený Bryceovi McConnell-Barkerovi, ktorý tesne pred brankárom tečoval strelu Slováka.
Martin Chromiak si pripísal dve asistencie pri výhre Ontaria nad Hendersonom 4:3 a Maroš Jedlička asistoval pri triumfe Colorada nad San Jose 4:2.
