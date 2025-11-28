VIDEO: Sýkora bol hviezdou zápasu v AHL. Pôvodne si myslel, že strelil dva góly

Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu.
Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu. (Autor: Hartford Wolf Pack/ instagram)
Sportnet|28. nov 2025 o 23:35 (aktualizované 29. nov 2025 o 11:10)
ShareTweet0

Na obrate Springfieldu sa podieľal Juraj Pekarčík.

Slovenský hokejista Juraj Pekarčík bodoval v druhom zápase po sebe. V stretnutí AHL proti Bridgeport Islanders sa štvrtýkrát zapísal do streleckej listiny.

Presadil sa v 35. minúte za stavu 3:1 pre domáci Bridgeport. Po 18 dueloch má Slovák na konte štyri góly a sedem asistencií.

Jeho Springfield Thunderbirds prehrával po prvej tretine na ľade Bridgeportu Islanders 0:3, no rovnakým výsledkom vyhral obe zvyšné 20-minútovky.

Na ceste za obratom sa Pekarčík podieľal kontaktným gólom na 2:3, keď si nakorčuľoval do priestoru pred bránkoviskom a pohotovo zakončil.

Celkovo bodovali v AHL až štyria Slováci.

Adam Sýkora prispel gólom a asistenciou k výhre Hartfordu nad Clevelandom 6:4 a bol treťou hviezdou zápasu. V 10-gólovej prestrelke sa postaral už o úvodný zásah, keď ho skvelou prihrávkou našiel kapitán Casey Fitzgerald.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Cleveland Monsters - Hartford Wolf Pack

Sýkora sa tešil z gólu aj v 23. minúte, no ten bol napokon prisúdený Bryceovi McConnell-Barkerovi, ktorý tesne pred brankárom tečoval strelu Slováka. 

Martin Chromiak si pripísal dve asistencie pri výhre Ontaria nad Hendersonom 4:3 a Maroš Jedlička asistoval pri triumfe Colorada nad San Jose 4:2.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu.
    Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu.
    VIDEO: Sýkora bol hviezdou zápasu v AHL. Pôvodne si myslel, že strelil dva góly
    pi 23:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»VIDEO: Sýkora bol hviezdou zápasu v AHL. Pôvodne si myslel, že strelil dva góly