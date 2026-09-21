VIDEO: Hudáček predviedol prvýkrát v drese Popradu svoju šou. Oslavoval po zdolaní majstra

Skúsený slovenský brankár Július Hudáček sa po 15 rokoch vrátil do najvyššej slovenskej ligy. Ako odchovanec Spišskej Novej Vsi podpísal prekvapivo zmluvu s najväčším rivalom z Popradu.
Bývalý reprezentačný brankár dostal v bránke „kamzíkov“ šancu vo všetkých troch doterajších kolách.
Síce v úvodnom zápase ročníka neuspel s tímom proti Spišskej, no v ďalších dvoch dueloch sa už tešil z víťazstiev.
Naposledy v nedeľu prvýkrát aj pred fanúšikmi Popradu predviedol už aj svoju tradičnú šou, ktorá je známa po celom svete. Popradčania zdolali úradujúceho majstra z Nitry 5:2.
VIDEO: Hudáček predviedol svoju tradičnú šou po triumfe Popradu nad Nitrou
„Kamzíci“ o tom rozhodli v treťom dejstve, keď sfúkli neobľúbeného súpera štyrmi gólmi a prvýkrát od 21. marca 2025 oslavovali víťazstvo pred vlastnými fanúšikmi.
Hudáček patrí medzi najúspešnejších slovenských brankárov posledného desaťročia. Počas svojej bohatej kariéry získal tri majstrovské tituly so s HC Košice (2009, 2010, 2011) a reprezentoval Slovensko na viacerých majstrovstvách sveta, vrátane zisku striebornej medaily z MS 2012.
Jeho pôsobenie v KHL (Sibir Novosibirsk, Severstal Cherepovets, Spartak Moskva, Dinamo Riga, Barys Astana) a v popredných európskych ligách ako švédska (Frölunda HC, Örebro HK), česká (HC Sparta Praha, HC Dynamo Pardubice) a nemecká (Löwen Frankfurt, Kölner Haie, Dresdner Eislöwen a Fischtown Pinguins) svedčí o jeho výnimočných kvalitách a medzinárodnom rešpekte. Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky HK Poprad.