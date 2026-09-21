VIDEO: Hudáček predviedol prvýkrát v drese Popradu svoju šou. Oslavoval po zdolaní majstra

Július Hudáček po domácom triumfe Popradu nad Nitrou predviedol svoju tradičnú šou.
Július Hudáček po domácom triumfe Popradu nad Nitrou predviedol svoju tradičnú šou. (Autor: Facebook / HK Poprad﻿)
Sportnet|21. sep 2026 o 21:38
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Skúsený brankár posilnil kamzíkov pred začiatkom sezóny.

Skúsený slovenský brankár Július Hudáček sa po 15 rokoch vrátil do najvyššej slovenskej ligy. Ako odchovanec Spišskej Novej Vsi podpísal prekvapivo zmluvu s najväčším rivalom z Popradu.

Bývalý reprezentačný brankár dostal v bránke „kamzíkov“ šancu vo všetkých troch doterajších kolách.

Síce v úvodnom zápase ročníka neuspel s tímom proti Spišskej, no v ďalších dvoch dueloch sa už tešil z víťazstiev.

Naposledy v nedeľu prvýkrát aj pred fanúšikmi Popradu predviedol už aj svoju tradičnú šou, ktorá je známa po celom svete. Popradčania zdolali úradujúceho majstra z Nitry 5:2.

VIDEO: Hudáček predviedol svoju tradičnú šou po triumfe Popradu nad Nitrou

„Kamzíci“ o tom rozhodli v treťom dejstve, keď sfúkli neobľúbeného súpera štyrmi gólmi a prvýkrát od 21. marca 2025 oslavovali víťazstvo pred vlastnými fanúšikmi.

Hudáček patrí medzi najúspešnejších slovenských brankárov posledného desaťročia. Počas svojej bohatej kariéry získal tri majstrovské tituly so s HC Košice (2009, 2010, 2011) a reprezentoval Slovensko na viacerých majstrovstvách sveta, vrátane zisku striebornej medaily z MS 2012.

Jeho pôsobenie v KHL (Sibir Novosibirsk, Severstal Cherepovets, Spartak Moskva, Dinamo Riga, Barys Astana) a v popredných európskych ligách ako švédska (Frölunda HC, Örebro HK), česká (HC Sparta Praha, HC Dynamo Pardubice) a nemecká (Löwen Frankfurt, Kölner Haie, Dresdner Eislöwen a Fischtown Pinguins) svedčí o jeho výnimočných kvalitách a medzinárodnom rešpekte. Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky HK Poprad.

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Športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.
Športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.
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