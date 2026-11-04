Dva zápasy sledoval iba z tribúny. Slovenský obranca si na debut v NHL musí počkať

Jozef Viliam Kmec počas play-off.
Jozef Viliam Kmec počas play-off. (Autor: Henderson Silver Knights)
Sportnet|4. nov 2026 o 21:09
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Za Henderson nastúpil do desiatich stretnutí, v ktorých zaznamenal tri asistencie.

Slovenský hokejista Jozef Viliam Kmec sa vracia do nižšej AHL do tímu Henderson Silver Knights.

S tímom NHL Vegas Golden Knights strávil dva zápasy, no oba sledoval len z tribúny a do hry ani raz nezasiahol.

Kmec začal sezónu 2026/27 v nižšej zámorskej súťaži AHL. Za Henderson nastúpil do desiatich stretnutí, v ktorých zaznamenal tri asistencie.

V uplynulom ročníku odohral 65 zápasov základnej časti a nazbieral 16 bodov za štyri góly a dvanásť asistencií. Ďalší gól pridal v play-off.

Košický rodák sa do organizácie Vegas dostal napriek tomu, že nikdy neprešiel draftom NHL. V septembri 2024 podpísal s Golden Knights trojročný nováčikovský kontrakt.

Predtým pôsobil v juniorskej WHL v drese Prince George Cougars. V poslednej sezóne 2024/25 patril medzi najproduktívnejších obrancov súťaže, keď v 65 zápasoch získal 61 bodov za 18 gólov a 43 asistencií.

Kmec sa predstavil aj na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, kde v siedmich zápasoch slovenskej reprezentácie zaznamenal gól a asistenciu.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Jozef Viliam Kmec počas play-off.
Jozef Viliam Kmec počas play-off.
Dva zápasy sledoval iba z tribúny. Slovenský obranca si na debut v NHL musí počkať
dnes 21:09
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