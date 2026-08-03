Zomrel držiteľ ocenenia Hráč storočia. Ako prvého Rakúšana ho uviedli do Siene slávy IIHF

Josef Puschnig
Josef Puschnig (Autor: EC-KAC (official))
ČTK|3. aug 2026 o 11:43
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Napriek záujmu zo zahraničia vrátane NHL strávil celú svoju kariéru v Klagenfurte.

Vo veku 79 rokov zomrel v nedeľu bývalý rakúsky hokejista Josef Puschnig, člen Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF a vo svojej krajine držiteľ ocenenia Hráč storočia.

O jeho úmrtí v pondelok informoval klub EC KAC z Klagenfurtu, v ktorom Puschnig napriek záujmu zo zahraničia vrátane NHL strávil celú svoju hráčsku kariéru.

S tímom z rodného mesta útočník Puschnig získal v rokoch 1964 až 1976 dvanásť ligových titulov. V najvyššej domácej súťaži debutoval už ako pätnásťročný.

V roku 1977 ukončil kariéru a o 22 rokov neskôr sa stal prvým rakúskym hokejistom uvedeným do Siene slávy IIHF. Až tento rok ho ako druhý Rakúšan nasledoval Thomas Vanek.

V rakúskej lige počas 13 sezón odohral 299 zápasov s bilanciou 190 gólov a 296 asistencií. V roku 2016 Klagenfurt vyradil jeho číslo 7 z používania.

V reprezentačnom drese si Puschnig pripísal 123 zápasov, 50 gólov a 55 asistencií. Zúčastnil sa na 11 majstrovstvách sveta nižších divízií a troch olympijských turnajoch.

Hokejové gény zdedil aj Puschnigov syn Andreas, ktorý odohral 144 reprezentačných zápasov a bol aj kapitánom národného tímu. Jeho vnuk Julian Pusnik v súčasnosti patrí medzi opory tímu z Linzu.

Reprezentácie

    Josef Puschnig
    Josef Puschnig
    Zomrel držiteľ ocenenia Hráč storočia. Ako prvého Rakúšana ho uviedli do Siene slávy IIHF
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