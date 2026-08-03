Zomrel držiteľ ocenenia Hráč storočia. Ako prvého Rakúšana ho uviedli do Siene slávy IIHF

Vo veku 79 rokov zomrel v nedeľu bývalý rakúsky hokejista Josef Puschnig, člen Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF a vo svojej krajine držiteľ ocenenia Hráč storočia.
O jeho úmrtí v pondelok informoval klub EC KAC z Klagenfurtu, v ktorom Puschnig napriek záujmu zo zahraničia vrátane NHL strávil celú svoju hráčsku kariéru.
S tímom z rodného mesta útočník Puschnig získal v rokoch 1964 až 1976 dvanásť ligových titulov. V najvyššej domácej súťaži debutoval už ako pätnásťročný.
V roku 1977 ukončil kariéru a o 22 rokov neskôr sa stal prvým rakúskym hokejistom uvedeným do Siene slávy IIHF. Až tento rok ho ako druhý Rakúšan nasledoval Thomas Vanek.
V rakúskej lige počas 13 sezón odohral 299 zápasov s bilanciou 190 gólov a 296 asistencií. V roku 2016 Klagenfurt vyradil jeho číslo 7 z používania.
V reprezentačnom drese si Puschnig pripísal 123 zápasov, 50 gólov a 55 asistencií. Zúčastnil sa na 11 majstrovstvách sveta nižších divízií a troch olympijských turnajoch.
Hokejové gény zdedil aj Puschnigov syn Andreas, ktorý odohral 144 reprezentačných zápasov a bol aj kapitánom národného tímu. Jeho vnuk Julian Pusnik v súčasnosti patrí medzi opory tímu z Linzu.