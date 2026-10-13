Obhajcu Stanley Cupu čaká náročné obdobie. Jeho kapitán bude absentovať pre zranenie

Hokejisti Caroliny Hurricanes sa budú musieť v najbližšom období zaobísť bez svojho kapitána Jordana Staala, ktorý má natrhnutý lýtkový sval.
Tréner obhajcu titulu Rod Brind’Amour v utorok uviedol, že 38-ročný útočník bude v NHL mimo hry jeden až dva mesiace.
Skúsený center nezískal v doterajších šiestich zápasoch sezóny ani bod. Zohral však kľúčovú úlohu pri minulosezónnom zisku Stanleyho pohára, keď vo finálovej sérii strelil šesť gólov a pridal jednu asistenciu, čím si vyslúžil Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.
Predtým v základnej časti nazbieral 36 bodov (20+16) v 75 zápasoch, vo vyraďovačke pridal osem gólov a štyri asistencie v 19 dueloch.
V septembri podpísal Staal s Hurricanes nový ročný kontrakt so základným platom 4,9 milióna dolárov, pričom zmluva zahrňuje aj výkonnostné bonusy v hodnote ďalších 5,1 milióna dolárov. V tejto sezóne zaťažuje platový strop sumou 2,92 milióna USD.
Kanadský útočník, ktorého si v roku 2006 vybral klub Pittsburgh Penguins ako celkovú dvojku draftu, má celkovo na konte 318 gólov a 429 asistencií v 1409 zápasoch základnej časti. V 181 dueloch play off získal 85 bodov (46+39). Informoval o tom portál TSN.ca.
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