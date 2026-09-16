Veterán a hrdina play-off nikam neodchádza. Carolina oznámila novú zmluvu

Jordan Staal.
Jordan Staal. (Autor: TASR/AP)
ČTK|16. sep 2026 o 09:39
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Jordan Staal, ktorý bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča play-off, predĺžil zmluvu s Carolinou Hurricanes do roku 2028.

Kapitán hokejistov Caroliny Jordan Staal predĺžil vďaka novej ročnej zmluve svoje pôsobenie v tíme posledných víťazov Stanleyho pohára do roku 2028.

Zarobiť vďaka tomu môže až desať miliónov dolárov. Hurricanes o dohode informovali na webe.

Tridsaťšesťročný útočník, ktorý za podiel na víťaznom ťažení za Stanleyho pohárom dostal Conn Smythe Trophy určenú najužitočnejšiemu hráčovi play-off, má pred sebou posledný rok zo štvorročného kontraktu na celkovo 11,6 milióna dolárov.

Podľa nového kontraktu mu patrí základný plat 900-tisíc dolárov, štyri milióny dostane ako podpisový bonus a ďalších 5,1 milióna dolárov mu môžu vyniesť výkonnostné bonusy.

Majster sveta z roku 2007 Staal odohral v základnej časti minulej sezóny 75 stretnutí a pripísal si 36 bodov vďaka 20 gólom a 16 asistenciám.

VIDEO: Zostrih momentov Jordana Staala z play-off

Vo vyraďovacích bojoch v 19 dueloch pridal 12 bodov (8 + 4). Najstarším víťazom Conn Smythe Trophy v histórii sa stal po tom, ako bol so šiestimi gólmi najlepším strelcom finálovej série a podarilo sa mu skórovať v každom z prvých piatich zápasov proti Vegas Golden Knights.

Hurricanes doviedol po dvadsiatich rokoch k druhému Stanleymu poháru v klubovej histórii.

Už v roku 2009 získal pohár s Pittsburghom, ktorý si ho pri drafte o tri roky skôr vybral z druhého miesta. Do Caroliny bol Staal vymenený v lete 2012, v sezóne 2017/2018 nosil na drese prvýkrát aj kapitánske „céčko“, od roku 2019 je kapitánom nepretržite.

V histórii Hurricanes je druhý v počte odohraných duelov (972), štvrtý v asistenciách (301) a piaty v bodoch (499).

Celkovo odohral Staal v základnej časti NHL 1403 zápasov a zaznamenal 747 bodov (318 + 429). V play-off má bilanciu 181 stretnutí a 85 bodov (46 + 39).

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