Veterán a hrdina play-off nikam neodchádza. Carolina oznámila novú zmluvu

Kapitán hokejistov Caroliny Jordan Staal predĺžil vďaka novej ročnej zmluve svoje pôsobenie v tíme posledných víťazov Stanleyho pohára do roku 2028.
Zarobiť vďaka tomu môže až desať miliónov dolárov. Hurricanes o dohode informovali na webe.
Tridsaťšesťročný útočník, ktorý za podiel na víťaznom ťažení za Stanleyho pohárom dostal Conn Smythe Trophy určenú najužitočnejšiemu hráčovi play-off, má pred sebou posledný rok zo štvorročného kontraktu na celkovo 11,6 milióna dolárov.
Podľa nového kontraktu mu patrí základný plat 900-tisíc dolárov, štyri milióny dostane ako podpisový bonus a ďalších 5,1 milióna dolárov mu môžu vyniesť výkonnostné bonusy.
Majster sveta z roku 2007 Staal odohral v základnej časti minulej sezóny 75 stretnutí a pripísal si 36 bodov vďaka 20 gólom a 16 asistenciám.
VIDEO: Zostrih momentov Jordana Staala z play-off
Vo vyraďovacích bojoch v 19 dueloch pridal 12 bodov (8 + 4). Najstarším víťazom Conn Smythe Trophy v histórii sa stal po tom, ako bol so šiestimi gólmi najlepším strelcom finálovej série a podarilo sa mu skórovať v každom z prvých piatich zápasov proti Vegas Golden Knights.
Hurricanes doviedol po dvadsiatich rokoch k druhému Stanleymu poháru v klubovej histórii.
Už v roku 2009 získal pohár s Pittsburghom, ktorý si ho pri drafte o tri roky skôr vybral z druhého miesta. Do Caroliny bol Staal vymenený v lete 2012, v sezóne 2017/2018 nosil na drese prvýkrát aj kapitánske „céčko“, od roku 2019 je kapitánom nepretržite.
V histórii Hurricanes je druhý v počte odohraných duelov (972), štvrtý v asistenciách (301) a piaty v bodoch (499).
Celkovo odohral Staal v základnej časti NHL 1403 zápasov a zaznamenal 747 bodov (318 + 429). V play-off má bilanciu 181 stretnutí a 85 bodov (46 + 39).