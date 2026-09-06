Prestupová bomba v hokejovej lige. Spišiaci ulovili fínskeho rekordéra a trojnásobného majstra

Fínsky hokejový útočník Joona Jääskeläinen bude aj v sezóne 2026/2027 pôsobiť v slovenskej extralige.
Na spolupráci sa dohodol s klubom HK Spišská Nová Ves, ktorý o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
„Sme veľmi šťastní, že sme sa dohodli na zmluve s Joonom, s ktorým sme boli v kontakte už od apríla.
Rokovania trvali dlhší čas, ale dnes už môžeme s radosťou našim fanúšikom oznámiť, že Joona bude v nasledujúcej sezóne nosiť dres s rysom na hrudi.
Ide o rozdielového útočníka, ktorý má za sebou niekoľko dvadsaťgólových sezón v našej extralige. Je to komplexný hokejista s výbornou strelou, ktorý je použiteľný v akejkoľvek hernej situácii.
Sme presvedčení, že v kabíne i na ľade bude správny líder, ktorý potiahne naše mladé slovenské jadro a chalani sa budú môcť od neho veľa naučiť,“ povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč pre hksnv.sk.
Pre krídelníka, ktorý 5. septembra oslávil tridsiatku, bude Spišská Nová Ves už piate pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži.
Prvýkrát v nej hral v ročníku 2019/2020 v drese Banskej Bystrice. Od sezóny 2020/2021, ktorú strávil v Mladej Boleslavi, nepretržite pôsobí na Slovensku.
Jednu sezónu strávil v Slovane Bratislava, tri v Košiciach a v uplynulom ročníku 2025/2026 si obliekal dres HKM Zvolen. V jeho drese nastúpil celkovo do 56 zápasov, v ktorých mal bilanciu 18 gólov a 18 asistencií.
Počas šiestich sezón v slovenskej extralige odohral celkovo 357 duelov, v ktorých nazbieral 277 kanadských bodov za 130 gólov a 147 asistencií. Má na svojom konte aj tri tituly.
Jääskeläinen je suverénny rekordér spomedzi fínskych hráčov v slovenskej extralige v počte odohratých zápasov, gólov, asistencií i bodov.