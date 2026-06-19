Legendárny Kanaďan končí kariéru. Trojnásobný víťaz Stanley Cupu uzatvára výnimočný príbeh

Klub NHL Winnipeg Jets a Jonathan Toews zvolali na piatok 19. júna tlačovú konferenciu (18.00 SELČ), na ktorej skúsený útočník potvrdí definitívny koniec svojej kariéry.
Počas nej získal viacero významných úspechov a stal sa aj členom prestížneho Triple Gold Clubu, ktorý združuje hráčov so Stanleyho pohárom, zlatom z MS aj olympiády.
Toews pôsobil v uplynulej sezóne 2025/2026 v drese Winnipegu Jets. Odohral 82 zápasov, v ktorých nazbieral 29 kanadských bodov za 11 gólov a 18 asistencií.
Predošlé dve sezóny vynechal pre zdravotné problémy súvisiace s následkami ochorenia COVID-19. Od apríla 2023 nehral pre zdravotné komplikácie a dlhodobo bojoval s postcovidovým syndrómom a chronickým imunitným a zápalovým ochorením (CIRS).
V dôsledku zdravotného stavu sa na čas vytratil z NHL a absolvoval liečbu aj v zahraničí. Do ligy sa vrátil v roku 2025 podpisom zmluvy s Winnipegom Jets, klubom zo svojho rodného mesta.
Celú predchádzajúcu kariéru strávil v Chicagu Blackhawks, ktoré ho draftovalo ako trojku v roku 2006. Po boku Mariána Hossu získal tri Stanleyho poháre (2010, 2013, 2015).
Počas kariéry získal aj Frank J. Selke Trophy, Cenu Marka Messiera pre lídra tímu a Conn Smythe Trophy pre MVP play-off.
V NHL odohral 1149 zápasov so ziskom 912 bodov (383 gólov, 529 asistencií). V play-off pridal 119 bodov v 137 dueloch.
S Kanadou získal olympijské zlato v rokoch 2010 a 2014, titul majstra sveta v roku 2007 a triumfoval aj na MS do 20 rokov či Svetovom pohári 2016.