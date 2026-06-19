Toews sa lúči s kariérou v rodnom Winnipegu. Nikdy na to nezabudnem, hovorí

Kanadský hokejista Jonathan Toews ukončil vo veku 38 rokov aktívnu hráčsku kariéru. Skúsený útočník oznámil svoje rozhodnutie na piatkovej tlačovej konferencii klubu NHL Winnipeg Jets.
Počas kariéry získal viacero významných úspechov a stal sa aj jedným z členov prestížneho Triple Gold Clubu, v ktorom sú držitelia Stanleyho pohára, majstri sveta aj olympijskí víťazi.
„Je to pre mňa privilégium rozlúčiť sa s kariérou a pôsobením v NHL práve tu vo Winnipegu. Je mnoho hráčov, ktorí nemajú takúto príležitosť,“ citovali Toewsa zámorské médiá.
„Viem, aké je to vyrastať ako Winnipegčan. Je skvelé uzavrieť jednu kapitolu ako člen Winnipegu Jets. Ďakujem všetkým, ktorí mi dali šancu žiť svoj sen a zahrať si na konci kariéry pred komunitou v mojom rodnom meste. Bol to zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem,“ vyznal sa Toews.
Kanaďan odohral v uplynulej sezóne 2025/2026 v drese Winnipegu 82 zápasov, v ktorých nazbieral 29 kanadských bodov za 11 gólov a 18 asistencií.
Predošlé dve sezóny vynechal pre zdravotné problémy súvisiace s následkami ochorenia Covid-19. Od 13. apríla 2023 nehral pre zdravotné komplikácie, predtým úplne vynechal sezónu 2020/2021, ktorú poznačila pandémia.
Tá negatívne ovplyvnila aj Toewsa, ktorý síce prekonal ochorenie Covid-19, no prejavil sa u neho postcovidový syndróm. Ten ho v kombinácii s chronickým imunitným a zápalovým syndrómom (CIRS), ktorý spôsobuje veľkú únavu, bolesti svalov a zlyhanie organizmu pri záťaži, vypojil z profesionálneho športu.
Toews sa dostal do bodu, keď sa rozhodol odísť z NHL a hľadať spôsob ako vrátiť svoj zdravotný stav na požadovanú úroveň. Táto snaha ho doviedla až do Indie, kde absolvoval liečebné procedúry. V lete 2025 lete sa dohodol na ročnej zmluve s Jets, ktorí sidlia v Toewsovom rodnom Winnipegu.
Až do príchodu k Jets sa jeho kariéra odvíjala výlučne vo farbách Chicaga Blackhawks. Klub ho draftoval ako celkovú trojku v roku 2006. Po boku slovenského útočníka Mariána Hossu doviedol Blackhawks k triumfom v Stanleyho pohári v rokoch 2010, 2013 a 2015.
Toews získal počas kariéry aj trofej Franka Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka, Cenu Marka Messiera pre najlepšieho lídra a po triumfe v roku 2010 si odniesol aj Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.
Počas 17 sezón odohral v základnej časti NHL celkovo 1149 zápasov, v ktorých nazbieral 912 bodov za 383 gólov a 529 asistencií. V 137 dueloch play off mal bilanciu 45 gólov a 74 asistencií.
Z medzinárodnej scény si odniesol zlaté olympijské medaily v rokoch 2010 a 2014, s Kanadou triumfoval na MS v roku 2007 a dvakrát aj na MS hráčov do 20 rokov. Zvíťazil aj na Svetovom pohári v roku 2016.