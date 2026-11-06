Tavares by sa mohol vrátiť do zostavy Toronta. Nastúpiť môže proti Slafkovskému

John Tavares.
John Tavares. (Autor: TASR/AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|6. nov 2026 o 22:22
ShareTweet0

Tavares nastúpil na piatkovom tréningu na ľavom krídle druhej formácie s centrom Nickom Paulom a Williamom Nylanderom.

Kanadský hokejový útočník John Tavares by sa mal po zranení vrátiť do zostavy Toronta Maple Leafs v sobotňajšom zápase NHL proti Montrealu Canadiens.

Tridsaťšesťročný veterán absolvoval v piatok plnohodnotný tréning a podľa trénera Jima Hillera je jeho návrat pravdepodobný.

Tavares nehral od 15. októbra, keď utrpel zranenie v dolnej časti tela v stretnutí proti Buffalu. Odvtedy vynechal deväť zápasov.

„Vyzeral naozaj dobre. Som si istý, že bol nadšený, že mohol opäť trénovať a súperiť s ostatnými chlapcami. Mal veľmi dobrý tréning,“ uviedol Hiller podľa TSN.

Tavares nastúpil na piatkovom tréningu na ľavom krídle druhej formácie s centrom Nickom Paulom a Williamom Nylanderom. Zároveň sa vrátil do prvej presilovkovej formácie.

V úvodných siedmich zápasoch tejto sezóny zaznamenal dva góly a päť asistencií. Toronto privíta Montreal, ktorého dres si oblieka aj Juraj Slafkovský, v noci na nedeľu o 1.00 h SEČ.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

John Tavares.
John Tavares.
Tavares by sa mohol vrátiť do zostavy Toronta. Nastúpiť môže proti Slafkovskému
dnes 22:22
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Tavares by sa mohol vrátiť do zostavy Toronta. Nastúpiť môže proti Slafkovskému