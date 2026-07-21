Americký obranca podpísal v NHL zmluvu na 54 miliónov, v jednej štatistike vyniká

Vedenie klubu NHL Utah Mammoth sa dohodlo s americkým hokejistom Johnom Marinom na novej dlhodobej zmluve.
Dvadsaťdeväťročný obranca podpísal osemročný kontrakt v celkovej hodnote 54 miliónov dolárov, ročne tak v priemere zarobí 6,75 mil. USD.
Marino prišiel do Utahu v roku 2024 z New Jersey, predtým pôsobil aj v Pittsburghu. Vo svojej druhej sezóne v drese „mamutov“ strelil štyri góly a vylepšil si osobné maximá v počte asistencií (32) i bodov (36).
So 42 pluskami bol v celej lige druhý medzi obrancami v hodnotení +/-. V play off odohral všetkých šesť duelov Utahu, v ktorých raz skóroval.
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„Johna vnímame ako základný prvok našej budúcnosti,“ uviedol podľa AP generálny manažér klubu Bill Armstrong.
„Jeho schopnosť kontrolovať hru zozadu, jeho hra v prechodovej fáze a naša dôvera v neho, že urobí správne rozhodnutia v kritických situáciách, mu umožňuje byť vo väčšine zápasov hybnou silou.
Okrem svojich schopností prináša John pod tlakom určitý pokoj, ktorý dodáva nášmu tímu, a to je presne to, čo potrebujete od svojich veteránov.“