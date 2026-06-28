Carolina môže začať rokovať. Víťaz Stanley Cupu po krátkom pobyte opustí Anaheim

Hokejový klub Carolina Hurricanes získal od Anaheimu Ducks rokovacie práva na obrancu Johna Carlsona.
Víťaz Stanleyho pohára tak môže s tridsaťšesťročným hráčom exkluzívne rokovať do 1. júla, keď sa otvorí trh s voľnými hráčmi.
Anaheim dostal za Carlsona voľbu v 6. kole draftu NHL 2026, z ktorej získal útočníka Noaha Kosicka a obrancu Kyla Mastersa.
Carlson je v poslednom roku osemročnej zmluvy na 64 miliónov dolárov, ktorú podpísal s Washingtonom Capitals v júni 2018. Jej priemerná ročná hodnota je osem miliónov dolárov.
„Ako spomenul generálny manažér Eric Tulsky v piatok večer, vždy sa snažíme zlepšovať a takýto krok nie je výnimka. Chceme byť vždy v pozícii, aby sme sa mohli pozrieť na každú príležitosť na zlepšenie,“ uviedol zástupca generálneho manažéra Darren Yorke podľa webstránky nhl.com.
Carlson nazbieral v uplynulej sezóne v 71 zápasoch základnej časti 60 bodov za 14 gólov a 46 asistencií.
Po marcovej výmene z Washingtonu do Anaheimu si pripísal v 16 dueloch 14 bodov. V play off pridal v 12 stretnutiach šesť asistencií.
Washington si Carlsona vybral v 1. kole draftu NHL 2008 z 27. miesta. V profilige odohral za Capitals a Ducks 1159 zápasov základnej časti s bilanciou 170 gólov a 615 asistencií.
Medzi aktívnymi obrancami je piaty v produktivite. V play off má na konte 84 bodov v 149 dueloch a v roku 2018 získal s Washingtonom Stanleyho pohár.