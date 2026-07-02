Od Fehérváryho k Černákovi. Hviezdny obranca a veterán opäť mení dres v NHL

John Carlson v drese Anaheimu Ducks.
John Carlson v drese Anaheimu Ducks. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|2. júl 2026 o 07:07
ShareTweet0

John Carlson bude hrať za Tampu Bay.

Americký hokejový obranca John Carlson podpísal s klubom zámorskej NHL Tampa Bay Lightning dvojročný kontrakt v hodnote 17 miliónov amerických dolárov. V organizácii pôsobí aj slovenský obranca Erik Černák.

Carlson strávil v NHL takmer celú svoju doterajšiu kariéru vo Washingtone. Dres Capitals obliekal počas 17 sezón a stal sa jednou z najvýraznejších postáv klubovej histórie. Vrcholom jeho pôsobenia bol rok 2018, keď s tímom získal Stanleyho pohár.

Často nastupoval v prvom obrannom páre so Slovákom Martinom Fehérvárym.

Washington však v marci vymenil skúseného obrancu do tímu Anaheim Ducks. Po výmene si pripísal v 16 dueloch 14 bodov. V play off pridal v 12 stretnutiach šesť asistencií.

Washington si Carlsona vybral v 1. kole draftu NHL 2008 z 27. miesta. V profilige odohral za Capitals a Ducks 1159 zápasov základnej časti s bilanciou 170 gólov a 615 asistencií.

Carolina Hurricanes pritom nedávno získala od Anaheimu rokovacie práva na 36-ročného obrancu. Obe strany sa však na kontrakte nedohodli

Ducks dostali za Carlsona voľbu v 6. kole draftu NHL 2026, z ktorej získal útočníka Noaha Kosicka a obrancu Kyla Mastersa.

Medzi aktívnymi obrancami je piaty v produktivite. V play off má na konte 84 bodov v 149 dueloch a v roku 2018 získal s Washingtonom Stanleyho pohár.

Individuálne najúspešnejšiu sezónu prežil v ročníku 2019/2020, keď nazbieral 75 bodov a skončil druhý v hlasovaní o Norris Trophy pre najlepšieho obrancu NHL.

NHL

Vincent Trocheck
Vincent Trocheck
Úspešný deň pre Utah. Získal olympijského víťaza i kapitána Islanders
dnes 07:28
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Od Fehérváryho k Černákovi. Hviezdny obranca a veterán opäť mení dres v NHL