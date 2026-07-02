Od Fehérváryho k Černákovi. Hviezdny obranca a veterán opäť mení dres v NHL

Americký hokejový obranca John Carlson podpísal s klubom zámorskej NHL Tampa Bay Lightning dvojročný kontrakt v hodnote 17 miliónov amerických dolárov. V organizácii pôsobí aj slovenský obranca Erik Černák.
Carlson strávil v NHL takmer celú svoju doterajšiu kariéru vo Washingtone. Dres Capitals obliekal počas 17 sezón a stal sa jednou z najvýraznejších postáv klubovej histórie. Vrcholom jeho pôsobenia bol rok 2018, keď s tímom získal Stanleyho pohár.
Často nastupoval v prvom obrannom páre so Slovákom Martinom Fehérvárym.
Washington však v marci vymenil skúseného obrancu do tímu Anaheim Ducks. Po výmene si pripísal v 16 dueloch 14 bodov. V play off pridal v 12 stretnutiach šesť asistencií.
Washington si Carlsona vybral v 1. kole draftu NHL 2008 z 27. miesta. V profilige odohral za Capitals a Ducks 1159 zápasov základnej časti s bilanciou 170 gólov a 615 asistencií.
Carolina Hurricanes pritom nedávno získala od Anaheimu rokovacie práva na 36-ročného obrancu. Obe strany sa však na kontrakte nedohodli
Ducks dostali za Carlsona voľbu v 6. kole draftu NHL 2026, z ktorej získal útočníka Noaha Kosicka a obrancu Kyla Mastersa.
Medzi aktívnymi obrancami je piaty v produktivite. V play off má na konte 84 bodov v 149 dueloch a v roku 2018 získal s Washingtonom Stanleyho pohár.
Individuálne najúspešnejšiu sezónu prežil v ročníku 2019/2020, keď nazbieral 75 bodov a skončil druhý v hlasovaní o Norris Trophy pre najlepšieho obrancu NHL.