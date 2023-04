Za Toronto si zachytal študent univerzity. Bol som poriadne nervózny, hovorí

Leafs vyhrávali pohodlne 7:1 a Alexander do akcie zasiahnuť nemusel. Aj keď v druhej tretine si počas zákroku Samsonov natiahol nohu a bolo na ňom vidno bolesť, striedanie nebolo nutné.

Vedenie ale Alexandrovi chcelo dať príležitosť a minútu a desať sekúnd do konca stretnutia ho poslali do brány. Do bránkoviska nakorčuľoval za veľkej ovácie publika.