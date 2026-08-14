Skinner po 16 rokoch skončil v NHL. S kariérou bude pokračovať v Európe

Kanadský hokejista Jeff Skinner po 16 rokoch opustil zámorskú NHL.
Tridsaťštyriročný útočník si prvýkrát v kariére vyskúša pôsobenie na európskom kontinente a na ročnej zmluve sa dohodol so švajčiarskym klubom EHC Biel-Bienne.
Skinner v zámorskej profilige vystriedal štyri organizácie. V roku 2010 si ho vybrala v drafte z celkovej siedmej pozície Carolina.
Za Hurricanes odohral osem sezón a následne sa na ďalších šesť presunul do Buffala. Tretím pôsobiskom bol v ročníku 2024/25 kanadský Edmonton a v tom uplynulom si zahral za San Jose.
„Získavame hráča s obrovskými skúsenosťami a preukázanými ofenzívnymi kvalitami.
Mnoho rokov hral na najvyššej úrovni a dokázal, že vie strieľať góly a prevziať v útoku zodpovednosť. Veľmi nás teší, že sa rozhodol pre EHC Biel,“ uviedol generálny manažér účastník najvyššej švajčiarskej súťaže Martin Steinegger pre oficiálny web klubu.
Skinner má na konte v NHL dovedna 1110 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 712 bodov (379+333).