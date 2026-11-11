VIDEO: Brankára nachytal z ostrého uhla. Pekarčík strelil prvý gól v sezóne

Juraj Pekarčík
Juraj Pekarčík (Autor: X/Springfield Thunderbirds)
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Sportnet|11. nov 2026 o 08:04
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Útočník Springfieldu bol treťou hviezdou zápasu, bodoval aj Jedlička.

Slovenskí hokejisti v zámorskej AHL zažili rôznorodú noc. Juraj Pekarčík strelil prvý gól v sezóne, jeho Springfield však prehral s Hartfordom 2:5.

Maroš Jedlička prispel asistenciou k triumfu Colorada, Oliver Okuliar si pri prehre Wilkes-Barre/Scrantonu pripísal len trestné minúty.

Pekarčík sa v domácom súboji s Hartfordom presadil nielen strelecky, ale pridal aj asistenciu. Za tento výkon ho vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu. Okrem gólu a prihrávky si pripísal dva plusové body a jednu strelu na bránu. Vyfasoval aj menší trest za vysokú hokejku.

VIDEO: Gól Juraja Pekarčíka

Napriek jeho produktivite Springfield súpera nezdolal a prehral 2:5. Po 13 odohratých zápasoch sezóny má Pekarčík na konte štyri body.

Bodovo sa presadil aj Jedlička. Prihrávkou pomohol Coloradu k výhre 4:3 po nájazdoch nad Abbotsfordom. Pre rodáka z Trnavy to bol šiesty bod v 15. zápase súťaže.

Menej úspešný večer mal Okuliar. Wilkes-Barre/Scranton podľahol na ľade Uticy 0:4. Slovenský hokejista sa na produktivite nepodieľal a pridal štyri trestné minúty, najskôr za nedovolené bránenie a neskôr za hrubosť.

Tabuľky AHL

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Východná konferencia:

AHL

    Juraj Pekarčík
    Juraj Pekarčík
    VIDEO: Brankára nachytal z ostrého uhla. Pekarčík strelil prvý gól v sezóne
    dnes 08:04
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