VIDEO: Brankára nachytal z ostrého uhla. Pekarčík strelil prvý gól v sezóne

Slovenskí hokejisti v zámorskej AHL zažili rôznorodú noc. Juraj Pekarčík strelil prvý gól v sezóne, jeho Springfield však prehral s Hartfordom 2:5.
Maroš Jedlička prispel asistenciou k triumfu Colorada, Oliver Okuliar si pri prehre Wilkes-Barre/Scrantonu pripísal len trestné minúty.
Pekarčík sa v domácom súboji s Hartfordom presadil nielen strelecky, ale pridal aj asistenciu. Za tento výkon ho vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu. Okrem gólu a prihrávky si pripísal dva plusové body a jednu strelu na bránu. Vyfasoval aj menší trest za vysokú hokejku.
VIDEO: Gól Juraja Pekarčíka
Napriek jeho produktivite Springfield súpera nezdolal a prehral 2:5. Po 13 odohratých zápasoch sezóny má Pekarčík na konte štyri body.
Bodovo sa presadil aj Jedlička. Prihrávkou pomohol Coloradu k výhre 4:3 po nájazdoch nad Abbotsfordom. Pre rodáka z Trnavy to bol šiesty bod v 15. zápase súťaže.
Menej úspešný večer mal Okuliar. Wilkes-Barre/Scranton podľahol na ľade Uticy 0:4. Slovenský hokejista sa na produktivite nepodieľal a pridal štyri trestné minúty, najskôr za nedovolené bránenie a neskôr za hrubosť.
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