Liptovský Mikuláš prišiel o produktívneho útočníka. Vracia sa naspäť do rodnej krajiny

Americký hokejový útočník John Jaworski ukončil pôsobenie v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš.
Dvadsaťšesťročný center opustil káder účastníka Tipsport ligy na vlastnú žiadosť z osobných dôvodov a rozhodol sa vrátiť späť do USA.
Jaworski odohral 16 stretnutí, v ktorých nazbieral 11 bodov za šesť gólov a päť asistencií.
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„Johnovi ďakujeme za odvedenú prácu a prajeme mu veľa šťastia vo svojej kariére,“ napísal priebežne štvrtý tím najvyššej slovenskej súťaže na sociálnej sieti.
Liptovský Mikuláš bol pre Jaworského prvým pôsobiskom v Európe.