Liptovský Mikuláš prišiel o produktívneho útočníka. Vracia sa naspäť do rodnej krajiny

Hráči HK 32 Liptovský Mikuláš.
Hráči HK 32 Liptovský Mikuláš. (Autor: Facebook / HK 32 Liptovský Mikuláš)
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TASR|12. nov 2026 o 17:28
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Odohral 16 stretnutí, v ktorých nazbieral 11 bodov za šesť gólov a päť asistencií.

Americký hokejový útočník John Jaworski ukončil pôsobenie v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš.

Dvadsaťšesťročný center opustil káder účastníka Tipsport ligy na vlastnú žiadosť z osobných dôvodov a rozhodol sa vrátiť späť do USA.

Jaworski odohral 16 stretnutí, v ktorých nazbieral 11 bodov za šesť gólov a päť asistencií.

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„Johnovi ďakujeme za odvedenú prácu a prajeme mu veľa šťastia vo svojej kariére,“ napísal priebežne štvrtý tím najvyššej slovenskej súťaže na sociálnej sieti.

Liptovský Mikuláš bol pre Jaworského prvým pôsobiskom v Európe.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hráči HK 32 Liptovský Mikuláš.
Hráči HK 32 Liptovský Mikuláš.
Liptovský Mikuláš prišiel o produktívneho útočníka. Vracia sa naspäť do rodnej krajiny
dnes 17:28
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