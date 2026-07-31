Bývalý reprezentant ukončil hráčsku kariéru. V klube sa presunul na pozíciu generálneho manažéra

Slovenský hokejista Jaroslav Markovič sa rozhodol vo veku 41 rokov ukončiť hráčsku kariéru.
Bývalý mládežnícky reprezentant bude pôsobiť v klube Rytieri Martin na pozícii generálneho manažéra.
Markovič má z MS do 18 rokov striebro, zahral si v zámorskej USHL a pôsobil tiež v českej, nemeckej a francúzskej lige.
„Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko, ale myslím si, že je ten správny čas venovať sa práci manažéra na sto percent. Sme v ďalšom procese nakopnutia martinského hokeja a bolo by kontraproduktívne, keby som ešte nastupoval aj ako hráč. Život beží ďalej.
Som rád, že môžem zostať pri hokeji a robiť prácu, ktorá ma baví. Prináša síce veľa zodpovednosti a stresu, ale veľmi sa na túto výzvu teším. Mužstvo je vyskladané veľmi dobre, takže si myslím, že moju pomoc na ľade už nebude potrebovať.
Za svoju kariéru som nesmierne vďačný. Na hokej sa teším z novej pozície a som odhodlaný odvádzať pre martinský klub maximum aj ako generálny manažér,“ vyjadril sa Markovič pre oficiálnu klubovú webstránku.