Slovan oňho už nemal záujem. Skúsený Janus v extralige mení dres

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus prestúpil zo Slovana Bratislava do Žiliny a v ročníku 2026/27 bude hájiť bránku „vlkov“.
Tridsaťšesťročný Janus hokejovo vyrastal v rodnom Prešove, neskôr pôsobil v mládežníckych kategóriách Slovana Bratislava a už v mladom veku sa vydal za oceán.
V zámorí obliekal dres Erie Otters v OHL, následne sa v sezóne 2011/12 s Norfolk Admirals tešil zo zisku Calder Cupu v AHL a v roku 2009 si ho Tampa Bay Lightning vybrala v 6. kole draftu NHL z celkového 162. miesta.
Po návrate do Európy odchytal v drese Slovana v KHL viac ako sto zápasov a v sezóne 2013/14 sa predstavil aj v Zápase hviezd súťaže. Počas bohatej kariéry pôsobil aj v Česku, Fínsku či Maďarsku.
V najvyššej slovenskej súťaži má na konte viac ako 120 štartov. Výraznú stopu zanechal aj v drese HC Košice.
V sezóne 2022/23 pomohol klubu k zisku majstrovského titulu a zároveň ovládol štatistiky slovenskej extraligy v priemere inkasovaných gólov na zápas (1,89) aj úspešnosti zákrokov (93,9%). O dva roky neskôr sa stal držiteľom Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play off.
Minulú sezónu začal v drese Prešova, v januári 2026 však zamieril do Slovana Bratislava. Za „belasých“ nastúpil v základnej časti do deviatich stretnutí, v ktorých mal úspešnosť zákrokov 92,4%. V play off pridal ďalších 12 štartov, počas ktorých si pripísal dve čisté kontá.
„Ísť do sezóny s kvalitnými slovenskými brankármi bolo pre nás jedno z kľúčových športových nastavení pre aktuálnu sezónu. Pridáva nám väčšiu variabilitu z hľadiska skladby tímu, kvality a sily,“ uviedol pre klubový web výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva František Skladaný.