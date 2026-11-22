Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák sa vo veku 41 rokov pokúša o návrat do NHL.
Podľa jeho agenta Allana Walsha je ochotný absolvovať aj skúšku v nižšej zámorskej súťaži AHL.
Walsh o tom informoval na sociálnej sieti X, kde zverejnil v uplynulých hodinách aj videá z Halákových tréningov.
„Jaro je odhodlaný opäť chytať v NHL. Posledný mesiac sa v tichosti pripravoval na Slovensku, kde trávil hodiny na ľade aj v posilňovni,“ napísal jeho dlhoročný agent.
„Hľadá možnosť skúšky v AHL a príležitosť odchytať niekoľko zápasov, aby dokázal, že môže tímu pomôcť. Je pripravený vybojovať si zmluvu na ceste späť do NHL. Neočakáva, že mu niekto niečo daruje,“ doplnil Walsh.
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Halák sa v uplynulom týždni zapojil do tréningového procesu HK Poprad. S účastníkom slovenskej Tipsport ligy však nemá uzavretú hráčsku zmluvu.
„Ja som hlavne potreboval začať trénovať s nejakým tímom. Rozprával som sa s Rišom Stehlíkom a som naozaj nesmierne šťastný, že mi dali takúto možnosť trénovať s nimi,“ uviedol po prvom tréningu.
Vtedy zároveň priznal, že by rád pôsobil v niektorom z popredných klubov českej extraligy.
Portál iSport.cz spájal Haláka v uplynulých dňoch s Kometou Brno, avšak k oficiálnemu podpisu zatiaľ neprišlo.
„Všetko je otvorené a nezatváram nejaké veci. Samozrejme, rád by som išiel do Čiech, do nejakého lepšieho, poprednejšieho klubu,“ povedal Halák.
Skúsený brankár naposledy nastúpil v NHL v sezóne 2022/23 v drese New Yorku Rangers. Následne absolvoval neúspešnú skúšku v Caroline Hurricanes a v júli 2025 oficiálne ukončil kariéru.
Počas 17 sezón v NHL odchytal 581 zápasov základnej časti, v ktorých dosiahol 295 víťazstiev. Pôsobil v Montreale, St. Louis, New Yorku Islanders, Bostone, Vancouveri a New Yorku Rangers.