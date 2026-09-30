Colorado si udržalo klubového rekordéra. Teším sa, že budem tvrdo pracovať, hovorí tréner

Tréner Jared Bednar podpísal novú štvorročnú zmluvu s Coloradom, kde medzi jeho zverencov patrí aj český hokejový útočník Martin Nečas.
Kanadský kouč, ktorý začína svoju jedenástu sezónu na striedačke Avalanche, predĺžil kontrakt do konca sezóny 2030/31. Informoval o tom web NHL.
„Som nesmierne šťastný a vďačný, že môžem aj naďalej viesť túto partiu hráčov. Teším sa, že budem v tejto sezóne aj v ďalších rokoch tvrdo pracovať na dosiahnutí nášho cieľa, ktorým je zisk ďalšieho Stanleyho pohára,“ povedal Bednar, ktorému ešte plynie posledný rok z trojročnej zmluvy z roku 2023.
S tímom oslávil titul v roku 2022. Do play-off sa s Coloradom nedostal iba vo svojej prvej sezóne pri mužstve.
Bednar je klubovým rekordérom v počte víťazstiev (445) v základnej časti NHL. Je druhým najdlhšie pôsobiacim trénerom v lige po Jonovi Cooperovi, ktorý vedie Tampu Bay od marca 2013.
V minulej sezóne Colorado ovládlo základnú časť a v play-off vypadlo vo finále Západnej konferencie s Vegas. Do novej sezóny Avalanche vstúpia zápasom proti Los Angeles.
Tabuľky NHL
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Východná konferencia: