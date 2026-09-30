Colorado si udržalo klubového rekordéra. Teším sa, že budem tvrdo pracovať, hovorí tréner

Jared Bednar.
Jared Bednar. (Autor: TASR/AP)
ČTK|30. sep 2026 o 16:51
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Kanadský kouč začína svoju jedenástu sezónu na striedačke Avalanche.

Tréner Jared Bednar podpísal novú štvorročnú zmluvu s Coloradom, kde medzi jeho zverencov patrí aj český hokejový útočník Martin Nečas.

Kanadský kouč, ktorý začína svoju jedenástu sezónu na striedačke Avalanche, predĺžil kontrakt do konca sezóny 2030/31. Informoval o tom web NHL.

„Som nesmierne šťastný a vďačný, že môžem aj naďalej viesť túto partiu hráčov. Teším sa, že budem v tejto sezóne aj v ďalších rokoch tvrdo pracovať na dosiahnutí nášho cieľa, ktorým je zisk ďalšieho Stanleyho pohára,“ povedal Bednar, ktorému ešte plynie posledný rok z trojročnej zmluvy z roku 2023.

S tímom oslávil titul v roku 2022. Do play-off sa s Coloradom nedostal iba vo svojej prvej sezóne pri mužstve.

Bednar je klubovým rekordérom v počte víťazstiev (445) v základnej časti NHL. Je druhým najdlhšie pôsobiacim trénerom v lige po Jonovi Cooperovi, ktorý vedie Tampu Bay od marca 2013.

V minulej sezóne Colorado ovládlo základnú časť a v play-off vypadlo vo finále Západnej konferencie s Vegas. Do novej sezóny Avalanche vstúpia zápasom proti Los Angeles.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Jared Bednar.
Jared Bednar.
Colorado si udržalo klubového rekordéra. Teším sa, že budem tvrdo pracovať, hovorí tréner
dnes 16:51
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